Δύο επισκέπτες λιποθύμησαν λόγω καύσωνα στην Κνωσό, έκλεισε προσωρινά ο αρχαιολογικός χώρος
ΕΛΛΑΔΑ
Κνωσός Αρχαιολογικός χώρος Καύσωνας Κρήτη

Δύο επισκέπτες λιποθύμησαν λόγω καύσωνα στην Κνωσό, έκλεισε προσωρινά ο αρχαιολογικός χώρος

Η θερμοκρασία στον αρχαιολογικό χώρο έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου

Δύο επισκέπτες λιποθύμησαν λόγω καύσωνα στην Κνωσό, έκλεισε προσωρινά ο αρχαιολογικός χώρος
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Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (21/7) στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς δύο επισκέπτες λιποθύμησαν λόγω του καύσωνα που πλήττει την Κρήτη. Η θερμοκρασία στον αρχαιολογικό χώρο έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μία 55χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε. Αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο του αρχαιολογικού χώρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Λίγο αργότερα, ένας ηλικιωμένος παρουσίασε συμπτώματα αδιαθεσίας και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ανακτόρου από τη μία (13:00) το μεσημέρι έως τις πέντε (17:00) το απόγευμα, προκειμένου να προστατευθούν επισκέπτες και εργαζόμενοι.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής.
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