Επίθεση στην Ακρόπολη: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο δράστης, κρατούσε μαχαίρι 26 εκατοστών
ΕΛΛΑΔΑ
Ακρόπολη Επίθεση με μαχαίρι Τουρίστες

Επίθεση στην Ακρόπολη: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο δράστης, κρατούσε μαχαίρι 26 εκατοστών

Ο δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε πρόκληση

Επίθεση στην Ακρόπολη: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο δράστης, κρατούσε μαχαίρι 26 εκατοστών
Φρίξος Δρακοντίδης
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Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο άνδρας που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος δύο Αμερικανών τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της 26ης Ανακρίτριας Αθηνών, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της οπλοφορίας με μαχαίρι και της οπλοχρησίας. Κατόπιν αιτήματός του, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στις 12:00.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου, περίπου στις 07:55, στον χώρο των εκδοτηρίων εισιτηρίων του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε πρόκληση σε δύο Αμερικανούς υπηκόους, κρατώντας μαχαίρι συνολικού μήκους 26 εκατοστών, με λάμα 14 εκατοστών. Κατά την επίθεση, ο σύζυγος της γυναίκας επιχείρησε να την προστατεύσει και να ακινητοποιήσει τον δράστη, ωστόσο τραυματίστηκε και ο ίδιος από το μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον κατηγορούμενο. Παράλληλα, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες, εφαρμόζοντας τουρνικέ και αιμοστατικές γάζες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Οι δύο Αμερικανοί διακομίστηκαν στο Metropolitan hospital όπου διαπιστώθηκαν τραύματα από μαχαίρι και τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με τον κατηγορούμενο να καλείται να δώσει τις εξηγήσεις του ενώπιον της 26ης Ανακρίτριας την Πέμπτη.
Φρίξος Δρακοντίδης
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