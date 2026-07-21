Τουρνάς: Οι συνθήκες της Τετάρτης προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι - Σε ύψιστη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Συναγερμό για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται την Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,, προειδοποιώντας ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τηΜε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους που θα λειτουργούν ως καταβάτες στα ανατολικά, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη ξηρασία, ο υπουργός έκανε λόγο για μία από τις πιο κρίσιμες ημέρες του φετινού καλοκαιριού, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και μία μικρή εστία φωτιάς μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα και να είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στα πρώτα λεπτά.Οι δηλώσεις του Ευάγγελου Τουρνά έγιναν αμέσως μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε:«Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα.Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, η βόρεια, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5.Άρα, λοιπόν, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μεγίστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Και βέβαια, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δασικές Υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, συνεπικουρούμενες από το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές ομάδες, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα που θα έχουμε μπροστά μας αύριο.Όμως, θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο.Θα ήθελα, επίσης, να πω ιδιαίτερα ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας.»