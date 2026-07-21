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Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Πρέβεζα, οι δράστες έκλεψαν όχημα με τη χρήση όπλων και διέφυγαν
Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Πρέβεζα, οι δράστες έκλεψαν όχημα με τη χρήση όπλων και διέφυγαν
Ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, παραβάσεις για όπλα και φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Στην εξιχνίαση μιας ένοπλης ληστείας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 σε κοσμηματοπωλείο σε περιοχή της Πρέβεζας, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, παραβάσεις για όπλα και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε μετά από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι, μαζί με άγνωστο συνεργό τους, εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο και με την απειλή όπλων, έσπασαν προθήκες και στη συνέχεια αφαίρεσαν κοσμήματα και χρυσαφικά.
Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, το όχημα που χρησιμοποίησαν στην ένοπλη ληστεία, το οποίο είχε κλαπεί μία εβδομάδα νωρίτερα από περιοχή της Αθήνας και έφερε πλαστή πινακίδα, ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή με άλλο όχημα, το οποίο αφαίρεσαν από τον ιδιοκτήτη με την απειλή των όπλων.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, παραβάσεις για όπλα και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε μετά από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι, μαζί με άγνωστο συνεργό τους, εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο και με την απειλή όπλων, έσπασαν προθήκες και στη συνέχεια αφαίρεσαν κοσμήματα και χρυσαφικά.
Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, το όχημα που χρησιμοποίησαν στην ένοπλη ληστεία, το οποίο είχε κλαπεί μία εβδομάδα νωρίτερα από περιοχή της Αθήνας και έφερε πλαστή πινακίδα, ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή με άλλο όχημα, το οποίο αφαίρεσαν από τον ιδιοκτήτη με την απειλή των όπλων.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.
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