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Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και το διαπέρασαν στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου - Ιτέας, δύο τραυματίες, βίντεο
Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και το διαπέρασαν στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου - Ιτέας, δύο τραυματίες, βίντεο
Για άγνωστη προς το παρόν αιτία, το όχημα με τρεις επιβαίνοντες, εξετράπη της πορείας του και μετά την πρόσκρουση μια από τις μεταλλικές μπάρες το διαπέρασαν - Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου – Ιτέας, στο ύψος της Παναγίας Φανερωμένης, όταν Ι.Χ, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες.
Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, από τη σφοδρή πρόσκρουση, μία από τις μεταλλικές μπάρες διαπέρασε το όχημα, προκαλώντας σοκ στους διερχόμενους οδηγούς και καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την επιχείρηση διάσωσης.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο από τους τρεις επιβαίνοντες, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρονται σε νοσοκομείο της Πάτρας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Δείτε βίντεο
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα έξι πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Την επιχείρηση συντόνισε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, Θάνος Χριστοβασίλης, ως επικεφαλής των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, από τη σφοδρή πρόσκρουση, μία από τις μεταλλικές μπάρες διαπέρασε το όχημα, προκαλώντας σοκ στους διερχόμενους οδηγούς και καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την επιχείρηση διάσωσης.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο από τους τρεις επιβαίνοντες, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρονται σε νοσοκομείο της Πάτρας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Δείτε βίντεο
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα έξι πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Την επιχείρηση συντόνισε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, Θάνος Χριστοβασίλης, ως επικεφαλής των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.
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