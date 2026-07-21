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Mπλόκο της ΕΛΑΣ σε κύκλωμα ναρκωτικών: Βρέθηκε εργαστήριο κάνναβης σε «καβάτζα» στην Κινέτα, δύο συλλήψεις
Mπλόκο της ΕΛΑΣ σε κύκλωμα ναρκωτικών: Βρέθηκε εργαστήριο κάνναβης σε «καβάτζα» στην Κινέτα, δύο συλλήψεις
Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάνναβης και 13 δενδρύλλια
Στα χέρια των αρχών έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 59 και 48 ετών, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών σε Περιστέρι και Ελευσίνα, ενώ παράλληλα η αστυνομία αποκάλυψε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης στην περιοχή της Κινέτας.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Περιστέρι και την Ελευσίνα, όπου συνελήφθησαν δύο ηλικίας 59 και 48 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε οικία-«καβάτζα» στην Κινέτα ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας ινδικής κάνναβης. Ο χώρος διέθετε ειδικό εξοπλισμό, όπως λαμπτήρες υψηλής ισχύος, καθώς και συστήματα εξαερισμού, φιλτραρίσματος και άρδευσης, που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη των φυτών.
Κατά τις έρευνες στις οικίες και στην κατοχή των δύο συλληφθέντων κατασχέθηκαν:
* 5 κιλά και 150 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
* 13 δενδρύλλια κάνναβης,
* πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης,
* 1.045 ευρώ σε μετρητά,
* τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες δραστηριότητες,
* δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
* δύο οχήματα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών.
Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση εντάσσεται στις στοχευμένες δράσεις για την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Περιστέρι και την Ελευσίνα, όπου συνελήφθησαν δύο ηλικίας 59 και 48 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε οικία-«καβάτζα» στην Κινέτα ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας ινδικής κάνναβης. Ο χώρος διέθετε ειδικό εξοπλισμό, όπως λαμπτήρες υψηλής ισχύος, καθώς και συστήματα εξαερισμού, φιλτραρίσματος και άρδευσης, που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη των φυτών.
Κατά τις έρευνες στις οικίες και στην κατοχή των δύο συλληφθέντων κατασχέθηκαν:
* 5 κιλά και 150 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
* 13 δενδρύλλια κάνναβης,
* πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης,
* 1.045 ευρώ σε μετρητά,
* τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες δραστηριότητες,
* δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
* δύο οχήματα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών.
Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση εντάσσεται στις στοχευμένες δράσεις για την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική.
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