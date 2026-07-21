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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Βορίζια, σηκώθηκαν 2 εναέρια
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Βορίζια, σηκώθηκαν 2 εναέρια
Στο σημείο επιχείρησαν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.
Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.
Για την κατάσβεση, επιχείρησαν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του δήμου Φαιστού.
Στα Βορίζια μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.
Για την κατάσβεση, επιχείρησαν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του δήμου Φαιστού.
Στα Βορίζια μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
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