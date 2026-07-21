Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Επίδαυρο: Επιχειρούν 12 εναέρια, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Επίδαυρος Φωτιά

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Επίδαυρο: Επιχειρούν 12 εναέρια, δείτε βίντεο

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας - Eπιχειρούν 88 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Επίδαυρο: Επιχειρούν 12 εναέρια, δείτε βίντεο
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ
Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, στην Αργολίδα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν και στο σημείο βρίσκονται 88 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους.



Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.


Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και καίει αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες και ξερά χόρτα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά και υδροφόρες του Δήμου Επιδαύρου, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο argolikeseidhseis και προσθέτει πως η φωτιά παρουσιάζει ανοδική πορεία και κατευθύνεται προς το βουνό, κατακαίοντας πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση.

Δείτε φωτογραφίες: 

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UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ

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