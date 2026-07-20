Οι διακοπές των billionaires στη Μύκονο: Οι τρελοί λογαριασμοί των Καντάφι, το αξέχαστο bachelor και ο Ινδός που πλήρωσε €400.000 σε ένα μεσημέρι
ΕΛΛΑΔΑ
Μύκονος Πάρτι Uncut Φρίξος Δρακοντίδης Εκατομμυριούχοι

Οι διακοπές των billionaires στη Μύκονο: Οι τρελοί λογαριασμοί των Καντάφι, το αξέχαστο bachelor και ο Ινδός που πλήρωσε €400.000 σε ένα μεσημέρι

Η εκδίκηση της συντρόφου αστέρα του NFL, οι 20 καλλονές που συνόδευαν επτά Αζέρους, ο γαμπρός πρωθυπουργού που έκλαιγε στα σκαλιά βίλας και δεκάδες περιστατικά από τις διακοπές των υπερπλουσίων στο UNCUT

Thema Uncut: Οι διακοπές των Billionaires στη Μύκονο
Οι διακοπές των billionaires στη Μύκονο: Οι τρελοί λογαριασμοί των Καντάφι, το αξέχαστο bachelor και ο Ινδός που πλήρωσε €400.000 σε ένα μεσημέρι
Φρίξος Δρακοντίδης
UPD: 176 ΣΧΟΛΙΑ
Τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των υπερπολυτελών βιλών της Μυκόνου; Πώς οργανώνονται οι διακοπές ανθρώπων που μπορούν να αποκτήσουν σχεδόν οτιδήποτε επιθυμήσουν; Και ποιοι είναι οι επαγγελματίες που εργάζονται αδιάκοπα, ώστε κάθε απαίτηση να μετατρέπεται σε πραγματικότητα;

Στο νέο επεισόδιο του UNCUT με τον Φρίξο Δρακοντίδη, η κάμερα αποκτά πρόσβαση σε έναν κόσμο που μέχρι σήμερα παρέμενε σχεδόν αθέατος. Για πρώτη φορά, ανοίγουν οι πόρτες ιδιωτικών βιλών, υπερπολυτελών σουιτών, beach clubs και χώρων όπου η ιδιωτικότητα αποτελεί τον σημαντικότερο κανόνα. Ένα τηλεοπτικό ταξίδι στα παρασκήνια της πιο ακριβής βιομηχανίας φιλοξενίας της Ελλάδας.

Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις, άνθρωποι που ζουν καθημερινά δίπλα σε δισεκατομμυριούχους, βασιλικές οικογένειες και μεγαλοεπιχειρηματίες μιλούν ανοιχτά για πρώτη φορά και αποκαλύπτουν ιστορίες που σπάνια βγαίνουν από τα στενά όρια της Μυκόνου. Για παράλογες απαιτήσεις, για αποστολές που έμοιαζαν αδύνατες, για αστρονομικά ποσά, αλλά και περιστατικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Το UNCUT δεν περιορίζεται στις εικόνες της χλιδής. Αναζητά τους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Εκείνους που φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια, οργανώνουν τις μετακινήσεις με σκάφη και ελικόπτερα, εξασφαλίζουν απόλυτη διακριτικότητα και μετατρέπουν τη Μύκονο σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς πολυτελούς τουρισμού στον κόσμο. Από την ακριβότερη σουίτα του νησιού και τα πριβέ τραπέζια με τις εξωφρενικές καταναλώσεις, μέχρι τις ενδοφλέβιες θεραπείες μετά τα ξέφρενα πάρτι, τις θρυλικές ιστορίες της παλιάς Μυκόνου και τα μυστικά του επαγγέλματος του concierge, η έρευνα αποκαλύπτει κάθε πτυχή ενός κόσμου που οι περισσότεροι γνωρίζουμε μόνο μέσα από φωτογραφίες και πρωτοσέλιδα.
Φρίξος Δρακοντίδης
UPD: 176 ΣΧΟΛΙΑ

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