Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκε αίτημα για προσκόμιση εγγράφου σχετικά με τη δήλωση παράστασης του Δημοσίου

Το αίτημα υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και το έγγραφο αφορά την επικοινωνία μεταξύ Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη