Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη με επίκεντρο τις ενστάσεις για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου
Πιθανή σήμερα η εισαγγελική πρόταση για τη νομιμότητα της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας
Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, μετά τη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου κατά την οποία κυριάρχησαν οι αντιρρήσεις συνηγόρων υπεράσπισης επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας.
Ειδικότερα, στο επίκεντρο της προηγούμενης 6ης συνεδρίασης του δικαστηρίου είχαν βρεθεί οι αντιρρήσεις που ανέπτυξαν οι συνήγοροι τεσσάρων εκ των 36 κατηγορουμένων, οι οποίοι θίγονται από τη δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας την οποία κατέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, με τη δήλωσή του το Ελληνικό Δημόσιο στρέφεται κατά των Βασίλειου Σαμαρά σταθμάρχη στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, Δημητρίου Νικολάου προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ, Κωνσταντίνου Παυλόπουλο σταθμάρχη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και Παναγιώτη Χαμηλό σταθμάρχη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας. Το Ελληνικό Δημόσιο υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι με πράξεις και παραλείψεις τους συνέβαλαν στην πρόκληση της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας.
Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, οι συνήγοροι των τεσσάρων κατηγορουμένων αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της δήλωσης του Ελληνικού Δημοσίου. Ενδεικτικά ο Θέμης Σοφός συνήγορος υπεράσπισης του Δημητρίου Νικολάου υποστήριξε ότι καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση της τραγωδίας είχαν οι διαχρονικές ελλείψεις κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας, οι οποίες, όπως ανέφερε, είχαν επισημανθεί εγκαίρως από τον εντολέα του προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία.
Ακόμη αντιρρήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης έχουν διατυπωθεί και σχετικά με τη συμμετοχή των Δικηγορικών Συλλόγων στη δίκη όπως και του Σωματείου Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης».
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξει πρόταση της εισαγγελέως της έδρας επί της δήλωσης προς υποστήριξης της κατηγορίας του Ελληνικού Δημοσίου. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι και συνήγοροι της υπεράσπισης έχουν δηλώσει ότι έχουν και εκείνοι αντιρρήσεις επί της δήλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.
Υπενθυμίζεται ότι η δίκη διεξάγεται πλέον σε αναδιαμορφωμένη αίθουσα, με αυξημένη χωρητικότητα και περισσότερες θέσεις για το κοινό, γεγονός που έχει βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες παρακολούθησης της δίκης από συγγενείς των θυμάτων, δημοσιογράφους και πολίτες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της έδρας, οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Τετάρτη έως την 1η Ιουλίου, ενώ δεν αποκλείεται να οριστούν και επιπλέον δικάσιμοι μέσα στον Ιούλιο, πριν από τη θερινή διακοπή των δικαστηρίων.
Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται συνολικά 36 άτομα, μεταξύ των οποίων σταθμάρχες, στελέχη του σιδηροδρομικού δικτύου και υπηρεσιακοί παράγοντες που είχαν ευθύνη για τη λειτουργία και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.
Ειδικότερα, πρόκειται για τους τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στον Κεντρικό Σταθμό Λάρισας, τον επιθεωρητή τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενους σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, δυο Γενικούς Διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δυο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.
Οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ακόμη και ισόβια. Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, απλή σωματική βλάβη από αμέλεια, κ.ά. Αντίθετα, μόνο πλημμελήματα αντιμετωπίζουν τα δυο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train και μια υπάλληλος που υπηρετούσε στο Τμήμα Ανθρωπίνου δυναμικού του ΟΣΕ.
