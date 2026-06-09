Δίκη για τα Τέμπη: Συνέχεια με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης

Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας