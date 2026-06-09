Πώς η Γαστούνη έγινε γκέτο των Ρομά σύμφωνα με κατοίκους: «Η ανασφάλεια έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας»
Πώς η Γαστούνη έγινε γκέτο των Ρομά σύμφωνα με κατοίκους: «Η ανασφάλεια έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας»
Κάτοικοι και επαγγελματίες περιγράφουν στο protothema.gr μια καθημερινότητα που, όπως υποστηρίζουν, χαρακτηρίζεται από κλοπές, βανδαλισμούς και φόβο, ενώ ζητούν πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή
Η Γαστούνη, μια πόλη με βαθιές ιστορικές ρίζες και ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Ηλείας, υπήρξε για δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά και εμπορικά κέντρα της περιοχής. Κάποτε θεωρούνταν η πρωτεύουσα της νομού Ηλείας ενώ στους μεσαιωνικούς χρόνους αποτέλεσε τόπο διαμονής των Φράγκων πριγκίπων της Αχαΐας. Την εποχή εκείνη σύμφωνα με πληροφορίες η περιοχή ήταν γνωστή ως La Gastogne, ένα όνομα που μαρτυρά τη στρατηγική και οικονομική σημασία που έχει αποκτήσει μέσα στους αιώνες.
Σήμερα, όμως, η εικόνα της πόλης απασχολεί την επικαιρότητα για διαφορετικούς λόγους. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα η καθημερινότητα στη Γαστούνη έχει βρεθεί στο επίκεντρο εξαιτίας σοβαρών περιστατικών παραβατικότητας που έχουν προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
Την τρέχουσα περίοδο, οι κάτοικοι της Γαστούνης παρακολουθούν με προβληματισμό μια σειρά εγκληματικών ενεργειών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Ληστείες, διαρρήξεις και οργανωμένοι εμπρησμοί καταστημάτων που έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας επηρεάζοντας τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και την καθημερινή ζωή των πολιτών.
Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε αρκετές συλλήψεις για τα πρόσφατα περιστατικά και παρά τις ενέργειες των διωκτικών αρχών, πολλοί κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι το πρόβλημα παραμένει και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας.
Οι κάτοικοι δηλώνουν στο protothema.gr ότι ζουν με την ανησυχία μήπως γίνουν τα επόμενα θύματα κλοπής ή βανδαλισμού. Κάθε νέο περιστατικό ενισχύει την πεποίθηση ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και ότι η κατάσταση διαιωνίζεται. Συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ αυτών και σε τμήματα της κοινότητας των Ρομά που έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για παραβατικές πράξεις αποτελούν ο φόβος και ο τρόμος για τους κατοίκους της περιοχής.
«Κάθε φορά που ακούμε για νέο περιστατικό, αναρρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο επόμενος. Η ανασφάλεια έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Νιώθω ότι η ποιότητα ζωής εδώ στη Γαστούνη έχει υποβαθμιστεί γιατί δεν μπορώ να ζω με το φόβο ότι θα με ληστέψουν κι αν μιλήσω ή αν κυνηγήσω τον Ρομά που ήρθε να με ληστέψει, θα πρέπει να υποστώ τις συνέπειες. Δηλαδή τον εκφοβισμό ή να μου κάψει το σπίτι και την περιουσία» λέει κάτοικος της περιοχής.
«Και μόνο που βλέπεις να έρχονται 10-15 άτομα μαζί να ψωνίζουν δήθεν στο μαγαζί σου, καταλαβαίνεις ότι θα σε κλέψουν. Αν αντιδράσεις θα σου επιτεθούν άσχημα και θα σε στοχοποιήσουν. Μπλέκεις, δεν μπορείς να ξεμπλέξεις μετά εύκολα. Κάθε μέρα τους βλέπεις γυρίζουν ελεύθεροι, δρουν ανενόχλητοι και βανδαλίζουν» λέει ένας άλλος καταστηματάρχης της περιοχής .
«Η περιοχή έχει γκετοποιηθεί από τους Ρομά αλλά δεν μπορώ να αφήσω το φόβο να με κυριεύσει»
Ο Χρήστος Σαμψώνης, έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο μιας σκληρής δοκιμασίας. Μετά τη ληστεία και τον άγριο ξυλοδαρμό του από τους Ρομά, που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπέστη στο περίπτερό του, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά γεγονότων που θα έκαναν πολλούς να τα παρατήσουν.
Ωστόσο ο ίδιος δεν το βάζει κάτω. Παρά τον φόβο, την αγωνία και τις οικονομικές δυσκολίες επιλέγει να συνεχίσει τον αγώνα επιβίωσής του στην Γαστούνη. Όταν τον περασμένο μήνα αποφάσισε να κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα, η καταστροφή του νέου του καταστήματος από πυρκαγιά που προκάλεσαν οι Ρομά ως αντίποινα, επειδή βρήκε το θάρρος να τους κυνηγήσει και να μιλήσει δημόσια για την παραβατικότητα της περιοχής , αποτέλεσε ακόμη ένα βαρύ πλήγμα για τον ίδιο και την οικογένειά του.
Μετά από πολλές σκέψεις και συζητήσεις με τους δικούς του ανθρώπους πήρε την απόφαση να μην φύγει από την Γαστούνη.
«Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα μετά τα απανωτά συμβάντα που έχω υποστεί. Υπάρχει αστυνόμευση αλλά αυτοί που βανδαλίζουν τις περιουσίες μας, κυκλοφορούν ελεύθεροι και με την παρουσία τους προκαλούν. Σαφέστατα και υπάρχει ακόμα ο φόβος γιατί μιλάμε για μια περιοχή που έχει γκετοποιηθεί από τους Ρομά και αυτό το γνωρίζουμε όλοι εδώ στην περιοχή, ασχέτως αν φοβούνται να μιλήσουν οι περισσότεροι… Αλλά νιώθω ότι πρέπει να παλέψουμε για τις οικογένειές μας, για τους ανθρώπους που παραμένουμε εδώ στην περιοχή ακόμα… και να μην αφήσουμε το φόβο να μας κυριεύσει» λέει στο protohema.gr ο κ. Σαμψώνης.
Σήμερα, όμως, η εικόνα της πόλης απασχολεί την επικαιρότητα για διαφορετικούς λόγους. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα η καθημερινότητα στη Γαστούνη έχει βρεθεί στο επίκεντρο εξαιτίας σοβαρών περιστατικών παραβατικότητας που έχουν προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
Την τρέχουσα περίοδο, οι κάτοικοι της Γαστούνης παρακολουθούν με προβληματισμό μια σειρά εγκληματικών ενεργειών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Ληστείες, διαρρήξεις και οργανωμένοι εμπρησμοί καταστημάτων που έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας επηρεάζοντας τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και την καθημερινή ζωή των πολιτών.
Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε αρκετές συλλήψεις για τα πρόσφατα περιστατικά και παρά τις ενέργειες των διωκτικών αρχών, πολλοί κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι το πρόβλημα παραμένει και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας.
Οι κάτοικοι δηλώνουν στο protothema.gr ότι ζουν με την ανησυχία μήπως γίνουν τα επόμενα θύματα κλοπής ή βανδαλισμού. Κάθε νέο περιστατικό ενισχύει την πεποίθηση ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και ότι η κατάσταση διαιωνίζεται. Συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ αυτών και σε τμήματα της κοινότητας των Ρομά που έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για παραβατικές πράξεις αποτελούν ο φόβος και ο τρόμος για τους κατοίκους της περιοχής.
«Κάθε φορά που ακούμε για νέο περιστατικό, αναρρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο επόμενος. Η ανασφάλεια έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Νιώθω ότι η ποιότητα ζωής εδώ στη Γαστούνη έχει υποβαθμιστεί γιατί δεν μπορώ να ζω με το φόβο ότι θα με ληστέψουν κι αν μιλήσω ή αν κυνηγήσω τον Ρομά που ήρθε να με ληστέψει, θα πρέπει να υποστώ τις συνέπειες. Δηλαδή τον εκφοβισμό ή να μου κάψει το σπίτι και την περιουσία» λέει κάτοικος της περιοχής.
«Και μόνο που βλέπεις να έρχονται 10-15 άτομα μαζί να ψωνίζουν δήθεν στο μαγαζί σου, καταλαβαίνεις ότι θα σε κλέψουν. Αν αντιδράσεις θα σου επιτεθούν άσχημα και θα σε στοχοποιήσουν. Μπλέκεις, δεν μπορείς να ξεμπλέξεις μετά εύκολα. Κάθε μέρα τους βλέπεις γυρίζουν ελεύθεροι, δρουν ανενόχλητοι και βανδαλίζουν» λέει ένας άλλος καταστηματάρχης της περιοχής .
«Η περιοχή έχει γκετοποιηθεί από τους Ρομά αλλά δεν μπορώ να αφήσω το φόβο να με κυριεύσει»
Ο Χρήστος Σαμψώνης, έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο μιας σκληρής δοκιμασίας. Μετά τη ληστεία και τον άγριο ξυλοδαρμό του από τους Ρομά, που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπέστη στο περίπτερό του, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά γεγονότων που θα έκαναν πολλούς να τα παρατήσουν.
Ωστόσο ο ίδιος δεν το βάζει κάτω. Παρά τον φόβο, την αγωνία και τις οικονομικές δυσκολίες επιλέγει να συνεχίσει τον αγώνα επιβίωσής του στην Γαστούνη. Όταν τον περασμένο μήνα αποφάσισε να κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα, η καταστροφή του νέου του καταστήματος από πυρκαγιά που προκάλεσαν οι Ρομά ως αντίποινα, επειδή βρήκε το θάρρος να τους κυνηγήσει και να μιλήσει δημόσια για την παραβατικότητα της περιοχής , αποτέλεσε ακόμη ένα βαρύ πλήγμα για τον ίδιο και την οικογένειά του.
Μετά από πολλές σκέψεις και συζητήσεις με τους δικούς του ανθρώπους πήρε την απόφαση να μην φύγει από την Γαστούνη.
«Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα μετά τα απανωτά συμβάντα που έχω υποστεί. Υπάρχει αστυνόμευση αλλά αυτοί που βανδαλίζουν τις περιουσίες μας, κυκλοφορούν ελεύθεροι και με την παρουσία τους προκαλούν. Σαφέστατα και υπάρχει ακόμα ο φόβος γιατί μιλάμε για μια περιοχή που έχει γκετοποιηθεί από τους Ρομά και αυτό το γνωρίζουμε όλοι εδώ στην περιοχή, ασχέτως αν φοβούνται να μιλήσουν οι περισσότεροι… Αλλά νιώθω ότι πρέπει να παλέψουμε για τις οικογένειές μας, για τους ανθρώπους που παραμένουμε εδώ στην περιοχή ακόμα… και να μην αφήσουμε το φόβο να μας κυριεύσει» λέει στο protohema.gr ο κ. Σαμψώνης.
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