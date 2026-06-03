Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Βασιλικής, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Συγγενείς, φίλοι και πολίτες αποχαιρέτησαν, την αγαπημένη τους Βασιλική, η οποία δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της με 45 μαχαιριές στην Καλαμάτα

Έπειτα από την ευαισθητοποίηση που προκλήθηκε γύρω από την υπόθεση και τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζε η

οικογένεια της εκλιπούσας, ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στην κάλυψη των εξόδων της κηδείας.





κηδεία τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα, με τους παρευρισκόμενους να αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη της 39χρονης και να ζητούν να μην ξεχαστεί ποτέ η ιστορία της.