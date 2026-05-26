Με πλούσιο ποινικό παρελθόν η μητέρα της 3χρονης και ο Πακιστανός σύντροφός της - Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι στο ΠΑΓΝΗ

Διαφορετικό προφίλ στα social media

Το παράπηγμα που ζούσαν

Διοικητής νοσοκομείου Χανίων: «Δεν έχουν αναζητήσει τη μαμά τους και τον μπαμπά τους τα παιδιά»

- 04-2024 βιασμός κατά συναυτουργία και οπλοχρησία- 06-2024 κλοπή κατά συναυτουργία- 11-2024 κλοπή κατά συναυτουργία- 12-2024 ενδοοικογενειακή βία- 12-2024 κλοπή κατά συναυτουργία- 12-2024 ενδοοικογενειακή βία με σωματική βλάβη- 02-2025 δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία- 03-2025 ενδοοικογενειακή βία- 04-2025 περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, εξύβριση- 05-2025 αρπαγή ανηλίκων- 2021 σωματικές βλάβες- 2023 νόμος περί ναρκωτικών- 2023 εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης χωρίς υγειονομική κάρτα- 12-2024 ενδοοικογενειακή βία και υπεξαίρεση- 12-2024 ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και εξύβριση- 02-2025 ενδοοικογενειακή βία και υπεξαίρεση- 02-2025 ενδοοικογενειακή βίαΑν και ο 27χρονος Πακιστανός φέρεται να είναι ένας εργάτης γης χωρίς οικονομική επιφάνεια, τα προφίλ του στα social media δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.Φωτογραφίες με δεσμίδες χρήματα, βίντεο να οδηγεί ακριβά αυτοκίνητα και να κάνει βουτιές σε πισίνες είναι μερικά από τα στιγμιότυπα τα οποία έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους αλλά δεν συνάδουν με τη ζωή την οποία φέρεται να ζούσε στην πραγματικότητα.Η μητέρα, ο σύντροφός της και τα παιδιά ζούσαν σε ένα. Το παράπηγμα, όπως φαίνεται και στα πλάνα, εκτός από ένα ράντσο, έχει μια κουβέρτα, ένα σεντόνι, ένα μαξιλάρι, μια κατσαρόλα ενώ σε ένα καφάσι τοποθετημένο σε μια άκρη υπήρχαν μέσα κάποια φαγώσιμα.Τα παιδιά της 25χρονης Ρομά συνεχίζουν να βρίσκονται στο ΠΑΓΝΗ. Εκτός από την 3χρονη η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται, και τα άλλα 3 παιδιά της φιλοξενούνται στο νοσοκομείο.Όπως ανέφερε στην κάμερα του Mega, ο Διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας τα παιδιά δεν έχουν αναζητήσει τη μαμά και τον μπαμπά τους.«Πριν λίγο ήμουν μαζί τους. Πήγαμε μαζί στην παιδική χαρά.Είναι χαρούμενα από την πρώτη στιγμή γιατί αφενός έλαβαν στοργή και ζεστασιά από τα στελέχη μας και από το Χαμόγελο του Παιδιού. Από την άλλη αυτό που με έχει συγκλονίσει σαν άνθρωπο είναι πως ούτε μια μέρα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα δεν έχουν ψελλίσει τη λέξη μαμά ή τη λέξη μπαμπά.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Μπέας.