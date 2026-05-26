Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς της σορού του Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο
ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς της σορού του Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο

Η σορός του ανασύρθηκε από δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή μετά από πολυήμερες έρευνες

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς της σορού του Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου η ανάσυρση της σορού του 25χρονου Ισπανού που εντοπίστηκε νεκρός την Δευτέρα στον Όλυμπο σε δύσβατη και χιονοσκεπή περιοχή κοντά στη θέση «Λούκι».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε κατά τις απογευματινές ώρες της 20ής Μαΐου για την εξαφάνιση του άνδρα στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα drones της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ελικόπτερα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Μετά από πολυήμερες και ιδιαίτερα δύσκολες έρευνες, οι διασώστες εντόπισαν τη σορό σε σημείο με έντονη μορφολογία και χιονοκάλυψη, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης.

Η σορός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στο Λιτόχωρο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης