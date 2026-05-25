Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο
ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος Ορειβάτης Ισπανός

Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο

Ο άτυχος ορειβάτης εντοπίστηκε στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας

Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άτυχος ορειβάτης εντοπίστηκε στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Τον εντοπισμό έκαναν ο διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» μαζί με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες.

Ο 25χρονος είχε δώσει τα τελευταία σημάδια ζωής το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν επικοινώνησε με τον πατέρα του. Την επόμενη ημέρα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού στην περιοχή του Ολύμπου.

Οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των διασωστών.

Αυτή την ώρα, τρεις ορειβατικές ομάδες από τη 2η και 4η ΕΜΑΚ, καθώς και στελέχη της Ορειβατικής Υπηρεσίας Κατερίνης, κατευθύνονται στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση ανάσυρσης.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης