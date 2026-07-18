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Αθλητικές μεταδόσεις (18/7): Πού θα δείτε τον μικρό τελικό του Μουντιάλ με Γαλλία - Αγγλία, τα φιλικά ΑΕΚ και Ολυμπιακού και Τσιτσιπά
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Αθλητικές μεταδόσεις Στέφανος Τσιτσιπάς Μουντιάλ Μουντιαλ 2026 Γαλλία - Αγγλία

Αθλητικές μεταδόσεις (18/7): Πού θα δείτε τον μικρό τελικό του Μουντιάλ με Γαλλία - Αγγλία, τα φιλικά ΑΕΚ και Ολυμπιακού και Τσιτσιπά

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου με ποδόσφαιρο, τένις, Formula 1, WRC, Diamond League και το Γαλλία - Αγγλία για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ 2026

Αθλητικές μεταδόσεις (18/7): Πού θα δείτε τον μικρό τελικό του Μουντιάλ με Γαλλία - Αγγλία, τα φιλικά ΑΕΚ και Ολυμπιακού και Τσιτσιπά
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (18/7), με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα φιλικά προετοιμασίας της ΑΕΚ απέναντι στη Γκρόνινγκεν και του Ολυμπιακού κόντρα στον Άγιαξ. Ξεχωρίζουν επίσης η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο ATP 250 του Γκστάαντ, η δράση από το WRC στην Εσθονία, οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου στη Formula 1, το Diamond League του Λονδίνου, καθώς και ο μικρός τελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS8 Peipsiaare 1

10:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS9 Mustvee 1

12:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ

12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS10 Peipsiaare 2

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS11 Mustvee 2

13:30 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα

Κλείσιμο
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς- Σεβτσένκο ATP 250 2026 Γκστάαντ

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν Φιλικός Αγώνας

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Λονδίνο

16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άγιαξ – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

18:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

18:00 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα

19:00 Novasports 6HD WTA 250 2026Ιάσιο

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν – Κουίνς Παρκ Premier Sports Cup

19:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026 3η μέρα

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κορνέβα WTA 250 2026 Athens Open

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Ούμαγκ

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Άρμπροουθ Premier Sports Cup

00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία - Αγγλία Μικρός τελικός Μουντιάλ 2026

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