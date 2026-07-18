Καιρός: Ζέστη διαρκείας με 39άρια σήμερα, έρχεται νέο κύμα έως 41°C από τη Δευτέρα
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Καιρός: Ζέστη διαρκείας με 39άρια σήμερα, έρχεται νέο κύμα έως 41°C από τη Δευτέρα

Αίθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 41 βαθμούς

Καιρός: Ζέστη διαρκείας με 39άρια σήμερα, έρχεται νέο κύμα έως 41°C από τη Δευτέρα
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά τμήματα αναμένονται τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις Κυκλάδες έως τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 36 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά του νομού η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη λόγω των βορειοανατολικών ανέμων.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Κυριακή, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 35 με 37 βαθμούς στα νησιά και τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, όπου τοπικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Έρχεται νέο κύμα ζέστης

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση της έντονης ζέστης και στις αρχές της νέας εβδομάδας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να φτάνουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

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