Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας: Αποτράπηκαν τα χειρότερα, μικρή η καμένη έκταση
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Σητεία Πυρκαγιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας: Αποτράπηκαν τα χειρότερα, μικρή η καμένη έκταση

Αίσιο τέλος είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Ξερόκαμπο Σητείας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας: Αποτράπηκαν τα χειρότερα, μικρή η καμένη έκταση
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Η φωτιά, που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Ξερόκαμπο Σητείας, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, έχει πλέον σβήσει, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 60 πυροσβέστες με 18 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν γρήγορα το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

Αν και κινητοποιήθηκε ελικόπτερο για να συνδράμει από αέρος, οι πολύ ισχυροί άνεμοι μέχρι και 6 μποφόρ, που έπνεαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ρίψεων νερού, με αποτέλεσμα το βάρος της επιχείρησης να πέσει στις επίγειες δυνάμεις.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας: Αποτράπηκαν τα χειρότερα, μικρή η καμένη έκταση
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας: Αποτράπηκαν τα χειρότερα, μικρή η καμένη έκταση

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τυχόν αναζοπυρώσεις.




Κλείσιμο
Η Κρήτη παραμένει σήμερα σε κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς), γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από όλους.

πηγή: neakriti
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