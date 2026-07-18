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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από την Κυριακή 19 Ιουλίου, ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από την Κυριακή 19 Ιουλίου, ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
Σε ισχύ προσωρινές αλλαγές λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Λεωφορειακή γραμμή Χ22 για την εξυπηρέτηση των επιβατών
Από την Κυριακή 19 Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, οι οποίες μεταφέρονται πλέον στο τμήμα «Ευαγγελισμός - Κατεχάκη».
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες, από Κυριακή έως και Πέμπτη, με αποτέλεσμα πέντε σταθμοί να ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους νωρίτερα από το συνηθισμένο.
Ευαγγελισμός
Μέγαρο Μουσικής
Αμπελόκηποι
Πανόρμου
Κατεχάκη
θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες πριν από τη λήξη της κανονικής λειτουργίας του Μετρό.
Μετά την ώρα αυτή, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται μόνο στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα» και «Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».
Προς Δουκίσσης Πλακεντίας
Δημοτικό Θέατρο: 21:05
Σύνταγμα: 21:30
Ευαγγελισμός: 21:32
Μέγαρο Μουσικής: 21:33
Αμπελόκηποι: 21:35
Πανόρμου: 21:37
Κατεχάκη: 21:39
Προς Δημοτικό Θέατρο
Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30
Εθνική Άμυνα: 21:38
Κατεχάκη: 21:40
Πανόρμου: 21:42
Αμπελόκηποι: 21:44
Μέγαρο Μουσικής: 21:46
Ευαγγελισμός: 21:47
Μετά τις 21:40, αφετηρία και τερματικός σταθμός των δρομολογίων προς και από το Αεροδρόμιο θα είναι η Εθνική Άμυνα.
Οι αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:17, 22:54 και 23:30, ενώ από το Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.
Η γραμμή θα εξυπηρετεί διαδοχικά τους σταθμούς Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη και Εθνική Άμυνα, ενώ θα ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή προς το Σύνταγμα.
Οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις από το Σύνταγμα (00:12 και 00:25) θα τερματίζουν στη Δουκίσσης Πλακεντίας, ενώ οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις από την Εθνική Άμυνα (00:09 και 00:20) θα καταλήγουν στο Σύνταγμα, χωρίς δυνατότητα ανταπόκρισης με συρμούς του Μετρό.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες, από Κυριακή έως και Πέμπτη, με αποτέλεσμα πέντε σταθμοί να ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους νωρίτερα από το συνηθισμένο.
Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40Από την Κυριακή και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, οι σταθμοί:
Ευαγγελισμός
Μέγαρο Μουσικής
Αμπελόκηποι
Πανόρμου
Κατεχάκη
θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες πριν από τη λήξη της κανονικής λειτουργίας του Μετρό.
Μετά την ώρα αυτή, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται μόνο στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα» και «Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».
Πώς διαμορφώνονται τα τελευταία δρομολόγιαΟι τελευταίοι συρμοί πριν από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα θα αναχωρήσουν:
Προς Δουκίσσης Πλακεντίας
Δημοτικό Θέατρο: 21:05
Σύνταγμα: 21:30
Ευαγγελισμός: 21:32
Μέγαρο Μουσικής: 21:33
Αμπελόκηποι: 21:35
Πανόρμου: 21:37
Κατεχάκη: 21:39
Προς Δημοτικό Θέατρο
Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30
Εθνική Άμυνα: 21:38
Κατεχάκη: 21:40
Πανόρμου: 21:42
Αμπελόκηποι: 21:44
Μέγαρο Μουσικής: 21:46
Ευαγγελισμός: 21:47
Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς το ΑεροδρόμιοΟι τελευταίοι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Σύνταγμα στις 21:30 και από το Δημοτικό Θέατρο στις 21:05, ενώ ο τελευταίος συρμός από το Αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας θα αναχωρεί στις 21:10.
Μετά τις 21:40, αφετηρία και τερματικός σταθμός των δρομολογίων προς και από το Αεροδρόμιο θα είναι η Εθνική Άμυνα.
Οι αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:17, 22:54 και 23:30, ενώ από το Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.
Σε λειτουργία η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα», η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από Κυριακή έως Πέμπτη, μεταξύ 21:40 και λήξης της κυκλοφορίας του Μετρό.
Η γραμμή θα εξυπηρετεί διαδοχικά τους σταθμούς Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη και Εθνική Άμυνα, ενώ θα ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή προς το Σύνταγμα.
Οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις από το Σύνταγμα (00:12 και 00:25) θα τερματίζουν στη Δουκίσσης Πλακεντίας, ενώ οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις από την Εθνική Άμυνα (00:09 και 00:20) θα καταλήγουν στο Σύνταγμα, χωρίς δυνατότητα ανταπόκρισης με συρμούς του Μετρό.
Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, υπογραμμίζει όμως ότι οι παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του δικτύου.
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