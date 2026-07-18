Σε συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο «κίτρινο» η Αττική
Σε συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο «κίτρινο» η Αττική
Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά
Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.
Την ίδια ώρα, σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος) βρίσκονται η Αττική, καθώς και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες.
Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην ύπαιθρο να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ισχύει απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων.
Οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199, ώστε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων επέμβασης.
Στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.
Την ίδια ώρα, σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος) βρίσκονται η Αττική, καθώς και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες.
Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην ύπαιθρο να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ισχύει απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων.
Οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199, ώστε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων επέμβασης.
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