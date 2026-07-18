Σε συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο «κίτρινο» η Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά Κρήτη Αττική Κίνδυνος Πυρκαγιάς Πολιτική Προστασία

Σε συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο «κίτρινο» η Αττική

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά

Σε συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο «κίτρινο» η Αττική
Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος) βρίσκονται η Αττική, καθώς και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες.
Σε συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο «κίτρινο» η Αττική

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην ύπαιθρο να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ισχύει απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων.

Οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199, ώστε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων επέμβασης.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης