Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
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Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων φέρνει προαιρετικό άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων - Ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν και ποιο είναι το προτεινόμενο ωράριο

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
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Οι θερινές εκπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η Κυριακή 19 Ιουλίου είναι η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, δίνοντας στους καταναλωτές μία επιπλέον ευκαιρία για τις αγορές τους.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, η λειτουργία τους δεν είναι υποχρεωτική, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένα μικρότερα καταστήματα ενδέχεται να παραμείνουν κλειστά ή να επιλέξουν διαφορετικό ωράριο. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει προτείνει στα μέλη του να λειτουργήσουν έως τις 18:00.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι ορισμένα σούπερ μάρκετ την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου αλλά και τα καταστήματα, καθώς η μεθαυριανή ημέρα είναι η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των θερινών εκπτώσεων.

Τα Lidl θα ανοίξουν με ενιαίο ωράριο λειτουργίας 11:00 – 20:00.

Από την αλυσίδα Σκλαβενίτης, ανοιχτό θα είναι μόνο το κατάστημα στο Εμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα, με ωράριο 11:00 – 20:00.

Τα καταστήματα My market θα ανοίξουν επιλεγμένα καταστήματα που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Η αλυσίδα Μασούτης θα λειτουργήσει επιλεγμένα καταστήματα στις εξής περιοχές και ώρες:
Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: 07:00 – 23:00
Νέοι Επιβάτες, Μηχανιώνα, Περαία, Επανομή, Σκιάθος: 10:00 – 17:00
Κλείσιμο
Mediterranean Cosmos: 11:00 – 20:00
Χαλκιδική, Κορινός, Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, Πλαταμώνας: 11:00 – 20:00
Νέα Βρασνά, Ηρακλείτσα, Παραλία Οφρυνίου, Νέα Πέραμος, Θάσος, Λιμενάρια: 10:00 – 20:00
Πάρος (Παροικιά), Σαντορίνη, Μύκονος, Λήμνος: 11:00 – 18:00

Οι καταναλωτές καλό είναι να επιβεβαιώνουν το ωράριο του καταστήματος που σκοπεύουν να επισκεφθούν, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν αυξημένη κίνηση στην αγορά. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι στις ανακοινώσεις εκπτώσεων πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν το πραγματικό όφελος της αγοράς τους.
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