Εξόρμηση της Τροχαίας στην Αττική για το αλκοόλ: Συνελήφθησαν 3 οδηγοί, αφαιρέθηκαν 667 διπλώματα
Συνολικά 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 3 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και 111 παραβάσεις, καταγράφηκαν στο πλαίσιο εκτεταμένης εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της ΓΑΔΑ σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.
Κατά τη διάρκειά της διενεργήθηκαν συνολικά 4.529 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, με το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων να ανέρχεται σε 2,45%.
Πέραν των αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν συνολικά 2.761 παραβάσεις, που αφορούσαν μεταξύ άλλων υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.
Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν 286 οχήματα, εκ των οποίων 63 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 667 άδειες οδήγησης και 120 άδειες κυκλοφορίας.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου 2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής.
Η Τροχαία Αττικής τονίζει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.
