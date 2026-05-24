Metron Analysis: Οι Έλληνες ζητούν ρύθμιση της ΤΝ αλλά αποδέχονται την αναγνώριση προσώπων από την Αστυνομία

Το χάσμα χρηστών και μη χρηστών

Ποιος βάζει τους κανόνες

Πλήρης απαγόρευση, χρήση υπό προϋποθέσεις, ελεύθερη χρήση

Όπως σημειώνουν στην ανάλυσή τους οιτης«κατά κανόνα προκρίνεται η μεγαλύτερη προστασία από τις ανησυχίες που μας προκαλεί η ΤΝ, παρά η μεγαλύτερη ελευθερία στη χρήση και ανάπτυξής της». Η ελληνική κοινή γνώμη, υποστηρίζουν, εγγράφεται στην «ηπειρωτική» ευρωπαϊκή παράδοση που τείνει προς τη ρύθμιση.Οιπαραμένουν έντονες, με τις δύο πλευρές να βλέπουν σε πολλές περιπτώσεις δύο ξεχωριστές πραγματικότητες.Το 60,1% των χρηστών εκτιμά ότι οιτης ΤΝ θα είναι θετικές, έναντι μόλις 19,3% στους μη χρήστες. Αντίστροφα, το 41,1% των μη χρηστών βλέπει τις επιπτώσεις ως αρνητικές, έναντι 11,8% των χρηστών, καταγράφοντας διαφορά περίπου 30 μονάδων.Οιείναι πιο συχνά. Η χρήση φτάνει στο 92,9% στις ηλικίες 17-24 ετών και στο 90,2% στους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ενώ στους άνω των 65 περιορίζεται στο 36,5%.Η διαίρεση είναι ξεκάθαρη σχεδόν σε όλα τα ευρήματα. Το 62,6% των μη χρηστών βλέπει τους κινδύνους της ΤΝ ως ανεξέλεγκτους, έναντι 42,7% των χρηστών.Στην ερώτηση για το ποιος φέρει ευθύνη αν η ΤΝ προκαλέσει ζημία, οιδείχνουν κυρίως τις εταιρείες και τις πλατφόρμες ΤΝ με 53,4% και τους ίδιους τους χρήστες με 31%, ενώ οιδείχνουν προς το κράτος με 33,2%.Στην ερώτηση για απαγόρευση της ΤΝ σε ανηλίκους, η διαφορά φτάνει τις 26 μονάδες: το 90% των μη χρηστών λέει ναι, έναντι 64% των χρηστών.Σύμφωνα με τον κ.«οι στάσεις απέναντι στην ΤΝ είναι πιθανό να διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από την ίδια την εμπειρία της χρήσης. Οι χρήστες εμφανίζονται συστηματικά πιο εξοικειωμένοι, πιο αισιόδοξοι και κάπως πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ατομική ευθύνη. Αντιθέτως, οι μη χρήστες τείνουν να βλέπουν μεγαλύτερους κινδύνους και να προσδοκούν ισχυρότερη κρατική παρέμβαση».Πάνω από 8 στους 10 συμφωνούν ότι ηπρέπει ναΠοιον εμπιστεύονται να το κάνει;Το 61,5% δείχνει την εθνική κυβέρνηση και μόλις το 29,9% την ΕΕ, σχεδόν όσο και τις ίδιες τις εταιρείες τεχνολογίας με 27,2%. Ακολουθούν οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι διεθνείς οργανισμοί, η οικογένεια και η ακαδημαϊκή κοινότητα.Οι αναλυτές τηςερμηνεύουν το εύρημα ως ένδειξη της «ρυθμιστικής αργοπορίας» που καταλογίζουν οι πολίτες στον «μεγάλο αλλά βαρύ» οργανισμό της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, «πρόκειται για μια πολύ σύνθετη ερώτηση, καθώς οι χρήστες και οι πιθανές βλάβες βρίσκονται εντός συνόρων πολλών χωρών, ενώ οι πλατφόρμες και οι υποδομές που παρέχουν τις υπηρεσίες λειτουργούν υπερεθνικά».Πέραν των διλημμάτων, η έρευνα εξέτασε και εννέα πεδία εφαρμογής της ΤΝ, όπου οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στην πλήρη απαγόρευση, τη χρήση υπό προϋποθέσεις και την ελεύθερη χρήση.Σχεδόν σε όλα τα πεδία, από την, η πλειοψηφία επιλέγει τη μέση λύση της «χρήσης υπό προϋποθέσεις».Η μοναδική σαφής εξαίρεση αφορά την «όπου το 48% ζητά πλήρη απαγόρευση, ενώ το 45% δέχεται χρήση υπό προϋποθέσεις.Η μεγαλύτερη αποδοχή της ελεύθερης χρήσης εμφανίζεται στην αντιμετώπιση κρίσεων, όπως πυρκαγιές και σεισμοί, όπου 1 στους 5 τάσσεται υπέρ της χρήσης χωρίς περιορισμούς.Πάντως, το υψηλότερο ποσοστό συμφωνίας της έρευνας δεν αφορά σε κάποια είδους απαγόρευση. Το 88,8% συμφωνεί σε ένα πράγμα, στο ότι οι πολίτες πρέπει να εκπαιδευτούν στην ΤΝ. Χρήστες και μη χρήστες μαζί.Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της«η διαπαιδαγώγηση και η διασφάλιση όρων διαφάνειας φαίνεται να προτιμάται από απαγορεύσεις και περιορισμούς στη χρήση της ΤΝ».* Η έρευναπραγματοποιήθηκε από τη Metron Analysis για λογαριασμό τηςσε δείγμα 1.103 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα ±3%. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη μεταξύ 4 και 9 Μαΐου 2026 με συνδυασμό τηλεφωνικών και online συνεντεύξεων. Την ανάλυση υπογράφουν οικαι Πέννυ