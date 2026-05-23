Μικρολίμανο: Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Αλβανού «Τίτι» που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς χθες βράδυ
Μικρολίμανο: Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Αλβανού «Τίτι» που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς χθες βράδυ
Είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης - Τον Ιούνιο του 2019 είχε αποδράσει από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη και κράτησε ομήρους αστυνομικούς
Βαρύ είναι το παρελθόν του άνδρα που πρόταξε όπλο στους αστυνομικούς όταν οι τελευταίοι θέλησαν να τον ελέγξουν το πρωί του Σαββάτου στο Μικρολίμανο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Αλβανό με το ψευδώνυμο «Τίτι» ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρά αδικήματα όπως δολοφονίες και ληστείες.
Ο άνδρας βρισκόταν σήμερα το πρωί έξω από ένα κατάστημα στο Μικρολίμανο και, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς του Εκβιαστών, σήκωσε το όπλο του με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν πυροβολισμοί. Συγκεκριμένα επιχείρησε να πυροβολήσει εναντίον των αστυνομικών, με έναν εξ αυτών να προλαβαίνει να κάνει πρώτος χρήση του υπηρεσιακού του όπλου.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο αλλά και μια τσάντα με έξι χειροβομβίδες.
Ο «Τίτι» είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης ενώ ήταν ένας από αυτούς που τον Ιούνιο του 2019 είχαν αποδράσει από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, κρατώντας ομήρους αστυνομικούς.
Ύστερα συνελήφθη, μεταφέρθηκε στην Αλβανία και ξαναγύρισε στην Ελλάδα για να συνεχίσει τη δράση του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Αλβανό με το ψευδώνυμο «Τίτι» ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρά αδικήματα όπως δολοφονίες και ληστείες.
Ο άνδρας βρισκόταν σήμερα το πρωί έξω από ένα κατάστημα στο Μικρολίμανο και, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς του Εκβιαστών, σήκωσε το όπλο του με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν πυροβολισμοί. Συγκεκριμένα επιχείρησε να πυροβολήσει εναντίον των αστυνομικών, με έναν εξ αυτών να προλαβαίνει να κάνει πρώτος χρήση του υπηρεσιακού του όπλου.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο αλλά και μια τσάντα με έξι χειροβομβίδες.
Ο «Τίτι» είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης ενώ ήταν ένας από αυτούς που τον Ιούνιο του 2019 είχαν αποδράσει από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, κρατώντας ομήρους αστυνομικούς.
Ύστερα συνελήφθη, μεταφέρθηκε στην Αλβανία και ξαναγύρισε στην Ελλάδα για να συνεχίσει τη δράση του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα