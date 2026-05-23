Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που έβγαλε όπλο σε έλεγχο, είχε πάνω του και έξι χειροβομβίδες
Η ομάδα των 8 αστυνομικών πλησίασε τον άνδρα προκειμένου να τον ελέγξει, ωστόσο εκείνος αντέδρασε βγάζοντας όπλο - Επιχείρησε να πυροβολήσει, αλλά ένας αστυνομικός πρόλαβε και έκανε πρώτος χρήση του υπηρεσιακού του όπλου - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, αποκλεισμένη η περιοχή
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών επιχείρησαν να ελέγξουν άνδρα που φέρεται να είναι γνωστός μπράβος, με τον ίδιο - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - να βγάζει όπλο και να επιχειρεί να πυροβολήσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα τραυματίζοντάς τον.
Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των 8 αστυνομικών πλησίασε τον άνδρα προκειμένου να τον ελέγξει, ωστόσο εκείνος αντέδρασε βγάζοντας όπλο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχείρησε να πυροβολήσει εναντίον των αστυνομικών, με έναν εξ αυτών να προλαβαίνει να κάνει πρώτος χρήση του υπηρεσιακού του όπλου.
Ο άνδρας τραυματίστηκε και ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ αμέσως επικράτησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στην περιοχή.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αποκλείστηκε η περιοχή, ενώ κλήθηκε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), καθώς δίπλα στο σημείο όπου καθόταν ο τραυματίας εντοπίστηκε τσάντα με χειροβομβίδες.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο και τσάντα με χειροβομβίδες.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας προέταξε όπλο κατά τη διάρκεια του ελέγχου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αντιδράσουν άμεσα, λαμβάνοντας θέσεις κάλυψης πριν από τον πυροβολισμό.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, διακομίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ακριβής κατάσταση της υγείας του.
Οι Αρχές εξετάζουν την ταυτότητα και το ποινικό παρελθόν του άνδρα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
