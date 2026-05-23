Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που έβγαλε όπλο σε έλεγχο, είχε πάνω του και έξι χειροβομβίδες

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας προέταξε όπλο κατά τη διάρκεια του ελέγχου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αντιδράσουν άμεσα, λαμβάνοντας θέσεις κάλυψης πριν από τον πυροβολισμό.Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, διακομίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ακριβής κατάσταση της υγείας του.Οι Αρχές εξετάζουν την ταυτότητα και το ποινικό παρελθόν του άνδρα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.