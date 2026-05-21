Νέα τροπή στο θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου νοσηλευτή από τη Μεσαρά, το πόρισμα «δείχνει» πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του 49χρονου νοσηλευτή από τη Μεσαρά, καθώς το ιατροδικαστικό πόρισμα που παραδόθηκε στην Ασφάλεια φέρεται να καταγράφει περισσότερα του ενός τραύματα στο κεφάλι. Συγγενείς και φίλοι ζητούν να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του
Νέα δεδομένα φαίνεται πως αλλάζουν την εικόνα γύρω από την υπόθεση θανάτου του 49χρονου νοσηλευτή Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με το πόρισμα των Ιατροδικαστικών Αρχών που παραδόθηκε σήμερα στην Ασφάλεια να ανοίγει νέο κύκλο ερευνών και ερωτημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το neakriti.gr, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν κάνουν λόγο για ένα μόνο τραύμα, αλλά για τραύματα στο κεφάλι, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες της οικογένειας ότι ο θάνατός του ίσως να μην οφείλεται σε ένα απλό ατύχημα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη προχωρήσει πολύ σημαντικά η έρευνα από την Ασφάλεια Ηρακλείου, που έχει εξετάσει πάρα πολλά άτομα από τα οποία ζητήθηκε να καταθέσουν, ενώ εξαιρετικά σημαντικά θεωρούνται πολλά στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.
Την ίδια ώρα, φίλοι και συγγενείς του 49χρονου περιγράφουν με συγκλονισμό τα όσα προηγήθηκαν πριν ο άτυχος άνδρας καταρρεύσει και πέσει σε κώμα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις τελευταίες στιγμές επικοινωνίας του με τα αγαπημένα του πρόσωπα, καθώς – σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν – φέρεται να ζήτησε να καλέσουν τη σύζυγο και την κόρη του, πιθανότατα θέλοντας να αποκαλύψει τι είχε συμβεί.
Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί που τον χειρούργησαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο είχαν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τις συνθήκες τραυματισμού του, ζητώντας από την οικογένεια να ενημερώσει άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Ο 49χρονος νοσηλεύτηκε επί 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που καταγράφηκαν χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερα σοβαρές και συντριπτικές, ενώ περιγράφονται αναλυτικά τόσο στην ιατρική έκθεση που συντάχθηκε κατά τη νοσηλεία του όσο και στα στοιχεία που εξετάστηκαν από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του ΠΑΓΝΗ.
Ερωτήματα προκαλούν και άλλα στοιχεία της υπόθεσης. Όπως αναφέρουν συγγενείς, στο μηχανάκι του 49χρονου δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια πρόσκρουσης ή πτώσης, ενώ ούτε στα ρούχα του διαπιστώθηκαν φθορές που να παραπέμπουν σε σύρσιμο ή ατύχημα σε χωματόδρομο. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί και η σακούλα με τον καφέ και το τοστ που μετέφερε για εργάτη της περιοχής.
Παράλληλα, το τραύμα που έφερε στο πρόσωπο από την πρώτη στιγμή προκάλεσε έντονες αμφιβολίες στους οικείους του για το τι πραγματικά συνέβη.
Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία του Απεσωκαρίου, όπου είχε διατελέσει και πρόεδρος της κοινότητας, με κατοίκους και φίλους να ζητούν πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου του.
