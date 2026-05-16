Συνελήφθη άνδρας με σχεδόν πέντε κιλά κάνναβης στη Θεσσαλονίκη, εκκρεμούσε ένταλμα για κλοπές
Οι αστυνομικοί εντόπισαν 21 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ύστερα από έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο στην αυλή της οικίας 21 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους τεσσάρων κιλών και 822 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Θεσσαλονίκης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.
Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook).
Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
