Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Πώς το σύστημα OTP αποκάλυψε το κύκλωμα με τις εικονικές φυσικοθεραπείες
Το σύστημα OTP προβλέπει την αποστολή μοναδικού κωδικού στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του κυκλώματος που εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών φυσικοθεραπειών φαίνεται πως διαδραμάτισε το σύστημα επιβεβαίωσης μέσω OTP (One Time Password), το οποίο εφαρμόζεται στις γνωματεύσεις υπηρεσιών υγείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών της Α.Δ.Ε.Συ.Πα. με στελέχη της Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων στοιχείων και χαρτογράφησης της δράσης των εμπλεκομένων.
Το σύστημα OTP προβλέπει την αποστολή μοναδικού κωδικού στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η φυσική παρουσία του κατά τη λήψη υπηρεσιών υγείας ή υγειονομικού υλικού. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΠΥΥ, το μέτρο έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και στον περιορισμό καταχρηστικών ή εικονικών εκτελέσεων γνωματεύσεων.
Κατά την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, οι υπηρεσίες του Οργανισμού εντόπισαν ύποπτες περιπτώσεις πολλαπλών εκτελέσεων γνωματεύσεων σε διαφορετικά ΑΜΚΑ, οι οποίες συνδέονταν με κοινό αριθμό κινητού τηλεφώνου. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν άμεσα στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, οδηγώντας στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τελικά στην εξάρθρωση της οργάνωσης.
Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε επιπλέον θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2025, για την έκδοση γνωμάτευσης απαιτείται πλέον πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αναζητείται μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας.
Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πιστοποιημένος αριθμός κινητού, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης, πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο ασφαλισμένος καλείται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του.
Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει με «μηδενική ανοχή» απέναντι σε φαινόμενα απάτης, διαφθοράς και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος, ευχαριστώντας παράλληλα την Ελληνική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους.
