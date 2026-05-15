Στη φυλακή και ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 54χρονου στα Μάλγαρα: «Θόλωσα όταν αρνήθηκε ότι έκλεψε τα περιστέρια»
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, και ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη στυγερή δολοφονία του 54χρονου που πυροβόλησαν στο κεφάλι και πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το θύμα, παρά μόνο να τον εκφοβίσει προκειμένου να ομολογήσει ότι έκλεψε τα περιστέρια από το σπίτι του. Ωστόσο, όπως φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος, όταν ο 54χρονος αρνήθηκε την κλοπή τότε ήταν η στιγμή που «θόλωσε».
«Τράβηξα από τη ζώνη του συγκατηγορουμένου μου το πιστόλι, το έβαλα για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη. “Πάγωσα” διότι πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο» ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι λίγη ώρα νωρίτερα είχαν κάνει όλοι μαζί χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη, απολογήθηκε και ο 43χρονος που κατηγορείται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία και ύστερα από τις εξηγήσεις που έδωσε πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του επέμενε ότι το έγκλημα έγινε καθώς θεωρούσαν ότι το θύμα είχε αφαιρέσει κάποια περιστέρια από τον συγκατηγορούμενό του. Συγκεκριμένα, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, λέγοντας ότι προσπάθησε να την αποτρέψει και δεν γνώριζε τι θα γινόταν και υποστήριξε ότι μαζί με τον 44χρονο που κατηγορείται για την υπόθεση είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης.
«Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ οτι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντας του το πιστόλι αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. «Πάγωσα» αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδια», φέρεται να είπε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα και το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε περιστέρια και όχι για διάφορες ναρκωτικών ουσιών που φέρεται να ισχυρίστηκαν αρχικά στους αστυνομικούς. Το συγκεκριμένο σενάριο ωστόσο φαίνεται ότι δεν πείθει τις Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία λέγοντας ότι οι γιοι του είδαν την ανθρωποκτονία και τους δύο κατηγορούμενους να φορτώνουν τη σορό σε αυτοκίνητο και να φεύγουν από την μονοκατοικία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν επι τόπου εντόπισαν έναν κάλυκα και λίγες ώρες αργότερα έφτασαν στα ίχνη των δύο ανδρών.
Σε βάρος των δύο ανδρών, 43 και 44 ετών, έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κ.α.
Νωρίτερα σήμερα, βρέθηκε η σορός του 54χρονου που δολοφόνησαν και έπειτα πέταξαν στον ποταμό Λουδία έξω από την Θεσσαλονίκη. Από την περασμένη Κυριακή οι Αρχές αναζητούσαν το άψυχο σώμα του και εν τέλει το βρήκαν σήμερα Παρασκευή το πρωί, περίπου μια εβδομάδα μετά την δολοφονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι Αρχές δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν αμέσως τον 54χρονο καθώς ειδικά το πρόσωπό του ήταν πολύ αλλοιωμένο. Οι Αρχές είναι βέβαιες ότι πρόκειται για τον 54χρονο καθώς είναι δεμένος με σύρμα και αλυσίδα και η περιγραφή ταιριάζει με εκείνον. Για κάθε ενδεχόμενο όμως θα ακολουθήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.
Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως η σορός βρέθηκε περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24ωρα οι Αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες.
Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος
