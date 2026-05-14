Σε κλειστή δομή της Κω μεταφέρονται 450 μετανάστες από το Ηράκλειο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά 450 παράνομων μεταναστών από το Ηράκλειο προς τη Ρόδο και στη συνέχεια στην Κω, υπό τη συνοδεία αστυνομικών και λιμενικών αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίεςν της «Ροδιακής» οι μετανάστες αναμένεται να φτάσουν στη Ρόδο στις 3 το μεσημέρι με το πλοίο «Blue Star Delos» και περίπου δύο ώρες αργότερα θα συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Κω με το πλοίο «Blue Star Chios», προκειμένου να μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού.
Η απόφαση ελήφθη μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο στην Κρήτη, όπου έφτασαν συνολικά 580 μετανάστες, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες διαχείρισης και φιλοξενίας.
