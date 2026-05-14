Μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στα Χανιά, ένας τραυματίας
Το ατύχημα έγινε στα Καλουδιανά απέναντι από το δημοτικό σχολείο της περιοχής
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) στα Καλουδιανά στα Χανιά, απέναντι από το δημοτικό σχολείο της περιοχής, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.
Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του ΙΧ. Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, προκειμένου να μεταφερθεί στα Χανιά για ιατρική φροντίδα.
Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
