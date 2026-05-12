Έκκληση σε εφήβους κι ενήλικες από το Χαμόγελο του Παιδιού: Μιλήστε στη γραμμή 1056!
Ο Οργανισμός ενθαρρύνει παιδιά κι ενήλικες να καλούν 24 ώρες το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν και ανώνυμα - 2 περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών καθημερινά
Έκκληση κάνει για πολλοστή φορά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή το τραγικό γεγονός των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, όπου το ένα έχασε τη ζωή του και το άλλο δίνει μάχη για αυτή, καλώντας όλους, παιδιά και ενήλικες, να καλέσουν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.
Η επιστημονική ομάδα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, με γνώση, είναι εκεί για να μιλήσει με το παιδί που δυσκολεύεται, με το παιδί που γνωρίζει κάποιο άλλο που έχει πρόβλημα, με τον γονιό που ανησυχεί, με τον εκπαιδευτικό που προβληματίζεται αλλά και με κάθε πολίτη.
Η αυτοχειρία είναι μία μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 είναι διαθέσιμη σε όλες και όλους για να μιλήσουν, να εκφράσουν την απόγνωση και το αδιέξοδο που βιώνουν και να βρουν λύση και ανακούφιση.
Αποθαρρυντικά τα στοιχεία για το 2025
764 περιστατικά το 2025
Πληροφορίες: Το Χαμόγελο του Παιδιού | press@hamogelo.gr | τηλ. 11040 (αστική χρέωση)
