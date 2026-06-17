Δίνουν 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στους υπεύθυνους για τον θάνατο τριών αρκούδων στη Δυτική Μακεδονία
Δίνουν 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στους υπεύθυνους για τον θάνατο τριών αρκούδων στη Δυτική Μακεδονία
Οι τρεις αρκούδες βρήκαν τραγικό θάνατο από πυροβολισμούς και φόλα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας
Με το ποσό των 3.000 ευρώ έχει επικηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι «Νέμεσις», τον ή τους δολοφόνους των τριών αρκούδων που βρήκαν τραγικό θάνατο από πυροβολισμούς και φόλα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr η πρόεδρος της «Νέμεσις», Νατάσα Μπομπολάκη επικοινώνησε μαζί της ένας ιδιώτης και προσέφερε το ποσό προκειμένου πολίτες που γνωρίζουν να δώσουν στοιχεία έτσι ώστε να εντοπιστεί ο δράστες ή οι δράστες.
«Υπάρχει κάποιος ιδιώτης που προέρχεται από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του, επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι μπορεί να διαθέσει το ποσό των 3.000 ευρώ και τα οποία θα μπορούν να δοθούν αμέσως σε όποιον θα δώσει ασφαλείς λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο δράστης ή οι δράστες ενός εκ των τριών ή και των τριών περιστατικών» είπε η κυρία Μπομπολάκη.
Τα περιστατικά που σημειώθηκαν το ένα μετά το άλλο μέσα σε λίγες ώρες, χαρακτηρίζονται από βαναυσότητα και προκάλεσαν σοκ στο πανελλήνιο.
Συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στο Πυλωρί Κοζάνης όπου ένα μικρό αρκουδάκι μόλις 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό αφού προηγουμένως πυροβολήθηκε πισώπλατα. Το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμού, επίσης πισώπλατου, αφορά μια μεγάλη αρσενική αρκούδα 8 ετών, στο Αρμενοχώρι Φλώρινας.
Το τρίτο συμβάν αφορά τον θάνατο της Κίρκης η οποία τον Αύγουστο του 2025 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο κοντά στο Δισπηλιό Καστοριάς και περισυνελέγη από μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» που την παρέδωσαν στον «Αρκτούρο» για περίθαλψη στις εγκαταστάσεις του.
Πριν λίγες ημέρες ο «Αρκτούρος» απελευθέρωσε υγιέστατη την Κίρκη στη φύση όμως τελικά στις 13 Ιουνίου η Κίρκη βρέθηκε νεκρή στην περιοχή της Κολχικής Φλώρινας μετά την κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος (φόλας). Μάλιστα, οι άνθρωποι του Αρκτούρου τη εντόπισαν χάρη στο GPS που φορούσε καθώς για ώρες παρέμενε ακίνητη στο ίδιο σημείο.
Τα τρία περιστατικά έρχονται να σημάνουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη προστασία της άγριας φύσης αλλά και την ανάληψη δράσης από πλευράς συντεταγμένης Πολιτείας όσον αφορά τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών.
«Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η δασική υπηρεσία και ο εισαγγελέας της κάθε περιοχής πρέπει να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τέτοια συμβάντα ως παράπλευρες απώλειες και να αναζητήσουν τους υπευθύνους διότι υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος ατιμωρησίας, αφού σχεδόν ποτέ δεν συλλαμβάνεται κανένας, άρα επαναλαμβάνεται» είπε στο protothema.gr ο υπεύθυνος Τύπου της «Καλλιστώ», Ιάσονας Μπάντιος.
Τέλος να σημειωθεί ότι οι τρεις αρκούδες μετά τη νεκροψία - νεκροτομή από αρμόδιο δημόσιο κτηνίατρο θάφτηκαν σε συγκεκριμένο μέρος προκειμένου να μην αποτελέσουν «λεία» για άλλα άγρια ζώα.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr η πρόεδρος της «Νέμεσις», Νατάσα Μπομπολάκη επικοινώνησε μαζί της ένας ιδιώτης και προσέφερε το ποσό προκειμένου πολίτες που γνωρίζουν να δώσουν στοιχεία έτσι ώστε να εντοπιστεί ο δράστες ή οι δράστες.
«Υπάρχει κάποιος ιδιώτης που προέρχεται από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του, επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι μπορεί να διαθέσει το ποσό των 3.000 ευρώ και τα οποία θα μπορούν να δοθούν αμέσως σε όποιον θα δώσει ασφαλείς λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο δράστης ή οι δράστες ενός εκ των τριών ή και των τριών περιστατικών» είπε η κυρία Μπομπολάκη.
Τα περιστατικά που σημειώθηκαν το ένα μετά το άλλο μέσα σε λίγες ώρες, χαρακτηρίζονται από βαναυσότητα και προκάλεσαν σοκ στο πανελλήνιο.
Συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στο Πυλωρί Κοζάνης όπου ένα μικρό αρκουδάκι μόλις 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό αφού προηγουμένως πυροβολήθηκε πισώπλατα. Το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμού, επίσης πισώπλατου, αφορά μια μεγάλη αρσενική αρκούδα 8 ετών, στο Αρμενοχώρι Φλώρινας.
Το τρίτο συμβάν αφορά τον θάνατο της Κίρκης η οποία τον Αύγουστο του 2025 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο κοντά στο Δισπηλιό Καστοριάς και περισυνελέγη από μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» που την παρέδωσαν στον «Αρκτούρο» για περίθαλψη στις εγκαταστάσεις του.
Πριν λίγες ημέρες ο «Αρκτούρος» απελευθέρωσε υγιέστατη την Κίρκη στη φύση όμως τελικά στις 13 Ιουνίου η Κίρκη βρέθηκε νεκρή στην περιοχή της Κολχικής Φλώρινας μετά την κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος (φόλας). Μάλιστα, οι άνθρωποι του Αρκτούρου τη εντόπισαν χάρη στο GPS που φορούσε καθώς για ώρες παρέμενε ακίνητη στο ίδιο σημείο.
Τα τρία περιστατικά έρχονται να σημάνουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη προστασία της άγριας φύσης αλλά και την ανάληψη δράσης από πλευράς συντεταγμένης Πολιτείας όσον αφορά τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών.
«Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η δασική υπηρεσία και ο εισαγγελέας της κάθε περιοχής πρέπει να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τέτοια συμβάντα ως παράπλευρες απώλειες και να αναζητήσουν τους υπευθύνους διότι υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος ατιμωρησίας, αφού σχεδόν ποτέ δεν συλλαμβάνεται κανένας, άρα επαναλαμβάνεται» είπε στο protothema.gr ο υπεύθυνος Τύπου της «Καλλιστώ», Ιάσονας Μπάντιος.
Τέλος να σημειωθεί ότι οι τρεις αρκούδες μετά τη νεκροψία - νεκροτομή από αρμόδιο δημόσιο κτηνίατρο θάφτηκαν σε συγκεκριμένο μέρος προκειμένου να μην αποτελέσουν «λεία» για άλλα άγρια ζώα.
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