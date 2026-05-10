Θρίλερ με την 27χρονη μητέρα που βρέθηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο: Την είχε ξαναχτυπήσει λέει συγγενής της στο protothema

Σοκ και οργή προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου η υπόθεση της 27χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών , η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας, το απόγευμα του Σαββάτου (9/5) φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ , χωρίς μέχρι στιγμής να μπορεί να καταθέσει στους αστυνομικούς τι ακριβώς προηγήθηκε. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση . Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.Συγγενικό πρόσωπο της 27χρονης μιλώντας στο protothema.gr με έντονη συναισθηματική φόρτιση περιγράφει ένα σκοτεινό παρελθόν βίας και κακοποίησης μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Όπως αναφέρει δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 30χρονος φερόταν βίαια απέναντι στη γυναίκα του.«Στο παρελθόν την είχε ξαναχτυπήσει .Σε έναν καβγά είχε χτυπήσει ακόμα και τη μητέρα της 27χρονης όταν εκείνη προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη της και να τον σταματήσει. Έφαγε κι εκείνη ξύλο», αναφέρει χαρακτηριστικά το συγγενικό πρόσωπο.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 30χρονος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού ενώ φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Οι καταγγελίες αυτές εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης της υπόθεσης.Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση των τεσσάρων παιδιών του ζευγαριού. Τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά είναι σοκαρισμένα καθώς εκτιμάται ότι έγιναν μάρτυρες του άγριου περιστατικού με θύμα τη μητέρα τους ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας δεν ήταν μαζί με την οικογένειά του όταν έγινε το συμβάν.Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως ήταν η παρουσία ενός γιατρού, ο οποίος περνούσε τυχαία από το σημείο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό. Ο γιατρός σύμφωνα με το συγγενικό πρόσωπο, αντίκρυσε την άτυχη μητέρα αιμόφυρτη στο δρόμο και τον 30χρονο άνδρα πάνω από αυτήν.«Τον ρώτησε γιατί δεν είχε καλέσει ακόμα το ΕΚΑΒ και εκείνος απάντησε ότι θα το έκανε…» αναφέρει η ίδια πηγή. Ο γιατρός αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 27χρονη στο νοσοκομείο.Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία.Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο όχημα τύπου κλούβας επέβαιναν τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, εκ των οποίων το ένα βρέφος τριών μηνών με το περιστατικό να εκτυλίσσεται παρουσία τους.Τη γυναίκα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Ο 30χρονος Γ.Ι. φέρεται να υποστήριξε ότι, ενώ κινούνταν οικογενειακώς με το όχημα, η σύζυγός του βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο οδόστρωμα. Ωστόσο, τα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την αρχική του εκδοχή.Καθοριστική θεωρείται και μαρτυρία εκ των παιδιών, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες– επιβαρύνει τη θέση του πατέρα, αν και θα συνεκτιμηθεί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας. Παράλληλα εξετάζεται ότι ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

