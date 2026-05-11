Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray σε Λουκάρεως και Δέγλερη, δείτε βίντεο με τα νέα μέτρα στο Πρωτοδικείο μετά την ένοπλη επίθεση
ΕΛΛΑΔΑ
Ειρηνοδικείο Πρωτοδικείο μέτρα ασφαλείας

Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray σε Λουκάρεως και Δέγλερη, δείτε βίντεο με τα νέα μέτρα στο Πρωτοδικείο μετά την ένοπλη επίθεση

Μεγάλη αναμονή για πολίτες και δικηγόρους και ουρές και στις δύο εισόδους

Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray σε Λουκάρεως και Δέγλερη, δείτε βίντεο με τα νέα μέτρα στο Πρωτοδικείο μετά την ένοπλη επίθεση
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ξεκίνησε σήμερα η εφαρμογή των νέων, ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, με αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί να σχηματιστούν μεγάλες ουρές στις εισόδους και να παρατηρηθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόσβαση πολιτών και δικηγόρων.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Πρωτοδικείου, οι έλεγχοι πλέον πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, μετά το πρόσφατο αιματηρό περιστατικό με τον 89χρονο που είχε καταφέρει να εισέλθει οπλισμένος στο κτίριο. Στόχος των νέων διαδικασιών είναι η ενίσχυση της ασφάλειας εργαζομένων και επισκεπτών.


Στο πλαίσιο των αλλαγών, έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία και οι δύο πύλες εισόδου, γεγονός που επιβραδύνει σημαντικά τη διέλευση. Από την είσοδο της οδού Λουκάρεως εξυπηρετούνται πολίτες και δικηγόροι, με τους τελευταίους να έχουν σχετική προτεραιότητα, ενώ η πύλη της οδού Δεγλέρη προορίζεται αποκλειστικά για δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους.

Η διαδικασία ελέγχου γίνεται μέσω μαγνητικών πυλών και μηχανημάτων X-ray, τα οποία λειτουργούν συνεχώς υπό την επιτήρηση αστυνομικών δυνάμεων και στελεχών της Δικαστικής Αστυνομίας, με την αναμονή να θεωρείται πλέον αναπόφευκτη και στις δύο εισόδους.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης