Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray σε Λουκάρεως και Δέγλερη, δείτε βίντεο με τα νέα μέτρα στο Πρωτοδικείο μετά την ένοπλη επίθεση
Μεγάλη αναμονή για πολίτες και δικηγόρους και ουρές και στις δύο εισόδους
Ξεκίνησε σήμερα η εφαρμογή των νέων, ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, με αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί να σχηματιστούν μεγάλες ουρές στις εισόδους και να παρατηρηθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόσβαση πολιτών και δικηγόρων.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Πρωτοδικείου, οι έλεγχοι πλέον πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, μετά το πρόσφατο αιματηρό περιστατικό με τον 89χρονο που είχε καταφέρει να εισέλθει οπλισμένος στο κτίριο. Στόχος των νέων διαδικασιών είναι η ενίσχυση της ασφάλειας εργαζομένων και επισκεπτών.
Στο πλαίσιο των αλλαγών, έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία και οι δύο πύλες εισόδου, γεγονός που επιβραδύνει σημαντικά τη διέλευση. Από την είσοδο της οδού Λουκάρεως εξυπηρετούνται πολίτες και δικηγόροι, με τους τελευταίους να έχουν σχετική προτεραιότητα, ενώ η πύλη της οδού Δεγλέρη προορίζεται αποκλειστικά για δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους.
Η διαδικασία ελέγχου γίνεται μέσω μαγνητικών πυλών και μηχανημάτων X-ray, τα οποία λειτουργούν συνεχώς υπό την επιτήρηση αστυνομικών δυνάμεων και στελεχών της Δικαστικής Αστυνομίας, με την αναμονή να θεωρείται πλέον αναπόφευκτη και στις δύο εισόδους.
