Δεν έχει προσβληθεί από χανταϊό ο 70χρονος Ελληνας από το κρουαζιερόπλοιο, τι προβλέπεται να γίνει με τους επιβάτες
ΕΛΛΑΔΑ
Χανταϊός Κρουαζιερόπλοιο Επιβάτες ΕΟΔΥ

Δεν έχει προσβληθεί από χανταϊό ο 70χρονος Ελληνας από το κρουαζιερόπλοιο, τι προβλέπεται να γίνει με τους επιβάτες

Ο 70χρονος είναι κάτοικος Ελλάδος και είναι σε συνεχή επαφή με τον ΕΟΔΥ - Οι δύο επιλογές που δρομολογούνται για τους επιβάτες του MV Hondius

Δεν έχει προσβληθεί από χανταϊό ο 70χρονος Ελληνας από το κρουαζιερόπλοιο, τι προβλέπεται να γίνει με τους επιβάτες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι από χανταϊό, είναι ένας 70χρονος με τον οποίο έχει ήδη επικοινωνήσει ο ΕΟΔΥ. Ο άνδρας κατοικεί στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να είναι έτοιμος να ακολουθήσει το πρωτόκολλο διαχείρισης που θα αποφασιστεί για τους επιβάτες.

Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το βράδυ της Κυριακής (10/5). Σε εξέλιξη είναι ήδη συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση της κατάστασης και τη διαμόρφωση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη υπάρχει μια προπαρασκευαστική συμφωνία για λήψη αυστηρών υγειονομικών μέτρων, δεδομένου ότι ο χανταϊός είναι μεταδιδόμενο νόσημα και ξέσπασε μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή εντός κρουαζιερόπλοιου.

Μέχρι στιγμής φαίνεται πως δρομολογούνται δύο επιλογές για τους επιβάτες του MV Hondius:

  1. Να μείνουν σε καραντίνα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο για το χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τις υγειονομικές αρχές
  2. Να επαναπατριστούν όσοι το επιθυμούν και πάλι με πλαίσιο καραντίνας.

Ο 70χρονος Έλληνας που επιβαίνει στο κρουαζιερόπλοιο θα ακολουθήσει όποια απόφαση ληφθεί αρμοδίως. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας ο οποίος σημειωτέον είναι προς το παρόν υγιής, δήλωσε στους αξιωματούχους του ΕΟΔΥ ότι δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν στοιχεία του.

Τέλος, ο ΕΟΔΥ θα ακολουθήσει οποιοδήποτε υγειονομικό πρωτόκολλο ασφαλείας τεθεί σε εφαρμογή από τις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης