Δεν έχει προσβληθεί από χανταϊό ο 70χρονος Ελληνας από το κρουαζιερόπλοιο, τι προβλέπεται να γίνει με τους επιβάτες
Ο 70χρονος είναι κάτοικος Ελλάδος και είναι σε συνεχή επαφή με τον ΕΟΔΥ - Οι δύο επιλογές που δρομολογούνται για τους επιβάτες του MV Hondius
Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι από χανταϊό, είναι ένας 70χρονος με τον οποίο έχει ήδη επικοινωνήσει ο ΕΟΔΥ. Ο άνδρας κατοικεί στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να είναι έτοιμος να ακολουθήσει το πρωτόκολλο διαχείρισης που θα αποφασιστεί για τους επιβάτες.
Μέχρι στιγμής φαίνεται πως δρομολογούνται δύο επιλογές για τους επιβάτες του MV Hondius:
- Να μείνουν σε καραντίνα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο για το χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τις υγειονομικές αρχές
- Να επαναπατριστούν όσοι το επιθυμούν και πάλι με πλαίσιο καραντίνας.
Ο 70χρονος Έλληνας που επιβαίνει στο κρουαζιερόπλοιο θα ακολουθήσει όποια απόφαση ληφθεί αρμοδίως. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας ο οποίος σημειωτέον είναι προς το παρόν υγιής, δήλωσε στους αξιωματούχους του ΕΟΔΥ ότι δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν στοιχεία του.
Τέλος, ο ΕΟΔΥ θα ακολουθήσει οποιοδήποτε υγειονομικό πρωτόκολλο ασφαλείας τεθεί σε εφαρμογή από τις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές.
