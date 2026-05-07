Συναγερμός σε Βρετανία - ΗΠΑ για τον χανταϊό: Τουλάχιστον τέσσερις επιβεβαιωμένοι πολίτες επέβαιναν στο Hondius, σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση επαφών

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius αναμένεται στα Κανάρια Νησιά με σχεδόν 150 επιβάτες – Αρχές σε Ευρώπη και ΗΠΑ ενεργοποιούν πρωτόκολλα ιχνηλάτησης και καραντίνας

Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Hondius, καθώς μέρος των ταξιδιωτών έχει ήδη μετακινηθεί σε διάφορες χώρες.



Το πλοίο, στο οποίο επιβεβαιώθηκαν οκτώ κρούσματα του ιού (σύμφωνα με την ενημέρωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, τα πέντε έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά και τα άλλα τρία είναι ύποπτα) και τρεις θάνατοι, αναμένεται να φτάσει το σαββατοκύριακο στα Κανάρια Νησιά με περίπου 150 επιβάτες. Ωστόσο, ορισμένοι ταξιδιώτες είχαν ήδη αποβιβαστεί στα τέλη Απριλίου κατά τη διάρκεια στάσης στο νησί Αγία Ελένη στον Ατλαντικό.







Επιβάτες σε καραντίνα στη Βρετανία



Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρόμπιν Μέι, δήλωσε ότι δύο επιβάτες του πλοίου που βρίσκονται ήδη στη Βρετανία έχουν τεθεί σε αυτοαπομόνωση κατ’ οίκον, ενώ οι Αρχές πραγματοποιούν «γιγαντιαία» επιχείρηση ιχνηλάτησης επαφών.



Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ένας Βρετανός πολίτης ήταν μεταξύ των τριών επιβατών που απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από το πλοίο την προηγούμενη ημέρα και μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία.



«Θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για αρκετό διάστημα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που βρίσκεται πλέον σε νοσοκομείο και λαμβάνει την απαραίτητη θεραπεία», δήλωσε στο BBC.



Παρακολούθηση και στις ΗΠΑ



ΗΠΑ, τα CDC ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση των Αμερικανών επιβατών που βρίσκονταν στο πλοίο.



Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συντονίζει «ολιστική κυβερνητική απάντηση» που περιλαμβάνει άμεση επικοινωνία με τους επιβάτες, διπλωματικό συντονισμό και συνεργασία με εθνικές και διεθνείς υγειονομικές αρχές.



«Αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος για το αμερικανικό κοινό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», υπογράμμισαν οι αμερικανικές αρχές.



Στην πολιτεία της Τζόρτζια, το τοπικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί δύο κατοίκους που επέβαιναν στο Hondius, χωρίς ωστόσο να εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης.



Καραντίνα στην Ισπανία και διεθνής ανησυχία



Κλείσιμο Τενερίφη, οι ισπανικές αρχές σχεδιάζουν να αποβιβάσουν τους επιβάτες τη Δευτέρα.



Δεκατέσσερις Ισπανοί πολίτες θα μεταφερθούν αεροπορικώς σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε καραντίνα, ενώ οι αρχές άλλων χωρών καλούνται να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν τους δικούς τους πολίτες.



Οι κινήσεις αυτές αναδεικνύουν τις δυσκολίες που δημιουργεί η μακρά περίοδος επώασης του χανταϊού, καθώς τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν έως και οκτώ εβδομάδες μετά την αρχική έκθεση.



Έρευνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη



Στο μεταξύ, οι αρχές στην Αργεντινή ερευνούν εάν οι επιβάτες μολύνθηκαν στη χώρα, όπου το πλοίο είχε πραγματοποιήσει στάση πριν αποπλεύσει την 1η Απριλίου.



Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, το ζευγάρι Ολλανδών που επέβαινε στο πλοίο και τελικά κατέληξε, είχε επίσης επισκεφθεί τη Χιλή και την Ουρουγουάη.



Ο πρώτος Ολλανδός επιβάτης πέθανε πάνω στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Η σύζυγός του, που αργότερα διακομίστηκε εκτός πλοίου, κατέληξε στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 26 Απριλίου, ενώ τρίτο θύμα ήταν Γερμανός επιβάτης που πέθανε στις 2 Μαΐου.



Παράλληλα, Ολλανδή πολίτης εισήχθη σε νοσοκομείο για εξετάσεις λόγω πιθανής επαφής με τον ιό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.