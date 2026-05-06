Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του Νικήτα στην Κρήτη
Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης - Πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα
Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης, ο οποίος κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.
Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.
Νωρίτερα, ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «έκανα αυτό που έπρεπε», ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο και ότι τον συνάντησε τυχαία ενώ ήταν με το αυτοκίνητό του.
Ο ίδιος περιέγραψε στους αστυνομικούς μια ζωή που, όπως λέει, «πάγωσε» από τη στιγμή της απώλειας, κάνοντας λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση. «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποτυπώνοντας –κατά τους ισχυρισμούς του– τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του.
O ίδιος μάλιστα μίλησε και για εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που –κατά τον ίδιο– όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση.
Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα αποδίδει στη συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία, επιστρέφοντας από μνημόσυνο, φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 21χρονο, όπως περιγράφει, λειτούργησε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο, υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων.
«Έκανα αυτό που έπρεπε»
