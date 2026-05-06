Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Όπως τόνισε η κυρία Αγαπηδάκη, η καθολική κάλυψη υγείας προϋποθέτει την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και στην ψυχική υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη μετασχηματισμού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ένα πιο ενεργό, κοινοτικό μοντέλο παρέμβασης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να βγούμε από τα Κέντρα Υγείας και να βρεθούμε πιο κοντά στους πολίτες, εκεί όπου ζουν και έχουν πραγματική ανάγκη».«Έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς στους ανθρώπους, τόσο για την κλινική αξιολόγηση και τη φαρμακευτική αγωγή, όσο και για την ψυχοθεραπεία και την κοινωνική υποστήριξη. Υπάρχουν πολλοί πολίτες που χρειάζονται βοήθεια αλλά δεν φτάνουν στις υπηρεσίες, συχνά λόγω στίγματος», ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας και συμπλήρωσε πως «οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι δωρεάν και ενισχύονται συστηματικά ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους. Παράλληλα, επενδύουμε στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ώστε να παρέχουν σύγχρονες, τεκμηριωμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα».Επιπρόσθετα, όπως υπογράμμισε, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) αποτελούν βασικό εργαλείο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών ακόμα και στους πιο απομακρυσμένους πληθυσμούς. «Στόχος μας είναι μια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που λειτουργεί σε δίκτυα τοπικών υπηρεσιών, με ενεργή παρουσία στην κοινότητα, ώστε να μην μένει κανείς χωρίς πρόσβαση σε φροντίδα», σημείωσε, αναφερόμενη και στο ρόλο των Υγειονομικών Περιφερειών στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.Τέλος, τόνισε ότι η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα σχετικά workshops συμβάλλουν στην ανάδειξη καλών πρακτικών και ρεαλιστικών λύσεων για την ενσωμάτωση της ψυχικής υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία και τις κατευθυντήριες οδηγίες.Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της κοινοτικής φροντίδας.Στα ειδικά σεμινάρια συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις 1η, 2η και 6η Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.