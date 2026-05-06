25 χρόνια Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Οι 7 μεγάλες κρίσεις που άντεξε και οι εξαιρετικές επιδόσεις του 2025

Η Ιταλία στην πρώτη θέση

Συνεχίζεται η δυναμική πορεία και το 2026

Το δίκτυο έχει επεκταθεί σημαντικά από 121 προορισμούς το 2007 σε 174 το 2025, με ενίσχυση κυρίως σε αγορές υψηλής δυναμικής όπως η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Μάλιστα η πρόσφατη απευθείας σύνδεση με την Ινδία αποτελεί ενδεικτικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.Σύμφωνα με τα στοιχεία η Ιταλία είναι στην πρώτη θέση του top 10 των χωρών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών». Με 2,3 εκατ. ταξιδιώτες (Έλληνες και ξένους) η Ιταλία προσπέρασε το 2025 τη Γερμανία η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 2,19 εκατ., αφήνοντας σταθερά στην τρίτη θέση το Ηνωμένο Βασίλειο με 2,05 εκατ. Την πεντάδα συμπλήρωσαν η Γαλλία (1,55 εκατ.) και η Κύπρος (1,52 εκατ.), σταθερές αξίες στο ταμπλό των πιο «ισχυρών» του αεροδρομίου της Αθήνας. Σημαντικό έδαφος σε σχέση με το 2019 έχουν κερδίσει οι ΗΠΑ, οι οποίες με 1,45 εκατ. ταξιδιώτες για το 2025 έναντι 0,6 εκατ. το 2019, κατέλαβαν την έκτη θέση. Ακολούθησε η Τουρκία (1,3 εκατ.), το Ισραήλ (1,18 εκατ.), η Ισπανία (1,16 εκατ.) και η Ελβετία (0,9 εκατ.).Η δυναμική πορεία συνεχίζεται και το 2026, με την επιβατική κίνηση στο πρώτο τρίμηνο να φτάνει τα 6,28 εκατ., αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 2025 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνδέθηκε με 55 χώρες σε 174 αεροδρόμια και προορισμούς μέσω 70 αεροπορικών. Από το σύνολο των προορισμών οι 33 ήταν στην Ελλάδα, 102 στην Ευρώπη, 15 στη μέση Ανατολή, 11 στην Αμερική, 9 στην Αφρική και 4 στην Ασία. Για φέτος στο ΔΑΑ έχουν προστεθεί 3 νέες αεροπορικές (AnimaWings, IndiGo και ΤAP Air Portugal), τρία νέα δρομολόγια από αεροπορικές όπως η AEGEAN για Μπάρι και Πάφο και η TAP Air για Λισαβώνα και 11 νέοι προορισμοί οι Καζαμπλάνκα και Ρότερνταμ από την AEGEAN, Kλουζ και Τιμισοάρα από την ΑnimaWings, Nτάλας από την Αmerican Airlines, Δελχί και Μπουμπάι από IndiGo, Γκντάνσκ και Βάρνα από WizzAir, Tαλίν από airBaltic και Βερόνα από Volotea.