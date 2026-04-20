Ελ. Βενιζέλος: Οι πρωτιές στις ξένες αγορές το α’ 3μηνο – Με 17.000 επιβάτες η σύνδεση Αθήνας-Ινδίας από την ΙndiGo
Σε μια συγκυρία όπου ο κλάδος των αερομεταφορών ανησυχεί για τον αντίκτυπο από τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής σε σχέση (και) με το μείζον θέμα των καυσίμων, την άνοδο των τιμών αλλά και για τυχόν ελλείψεις
Tα νούμερα δείχνουν ότι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές αντοχές στο κομμάτι της διεθνούς κίνησης, ενώ ο κλάδος των αερομεταφορών παρακολουθεί στενά και ανησυχεί για τον αντίκτυπο από τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής σε ό,τι έχει να κάνει με το μείζον θέμα των καυσίμων, την άνοδο των τιμών αλλά -πλέον- και για τυχόν ελλείψεις, εν όψει και της θερινής σεζόν του 2026.
Αντοχές, οι οποίες αποτυπώνονται και στους ρυθμούς ανόδου του τοπ 20 των μεγαλύτερων αγορών για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Για το διάστημα Ιανουαρίου- Μαρτίου 2026, η συνολική, διεθνής κίνηση στο αεροδρόμιο των Σπάτων «έτρεξε» με +8,5% έναντι του 2025, πάνω από τα 4,54 εκατ. επιβάτες φέτος επί συνόλου 5,8 εκατ. ταξιδιωτών που ήταν το σύνολο της επιβατικής κίνησης εσωτερικού- εξωτερικού (με άνοδο κατά 8,1% έναντι της αντίστοιχης τρίμηνης περιόδου του 2025).
Σε επίπεδο επιμέρους αγορών, με βάση τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2026, η Πολωνία, στο νούμερο 10 του τοπ 20 ήταν αυτή που παρουσίασε τη μεγαλύτερη άνοδο έναντι του πρώτου τριμήνου του 2025 και ακολουθεί η Αίγυπτος (νούμερο 12) με +53% αλλά και η Δανία με +39%. Από τις μεγάλες τουριστικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ισπανία στο νούμερο 7 της συνολικής κατάταξης του τοπ 20 μεγαλύτερων αγορών για το Ελευθέριος Βενιζέλος είχε άνοδο 23% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2025 με το σύνολο της επβατικής κίνησης να διαμορφώνεται λίγο χαμηλότερα των 250 χιλ. επιβάτες. Οι τρεις πρώτες διεθνείς αγορές για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας παραμένουν η Ιταλία στο νούμερο 1 και η Γερμανία δεύτερη, αμφότερες με ένα σύνολο επιβατικής κίνησης πάνω από 450 χιλιάδες και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλείο στην τρίτη θέση με ένα σύνολο λίγο χαμηλότερο των 400 χιλ. επιβατών. Κύπρος και Τουρκία κινούνται μεταξύ των ορίων των 300- 350 χιλ. επιβατών συμπληρώνοντας την πεντάδα των πιο μεγάλων διεθνών αγορών του αεροδρομίου της Αθήνας και ακολουθούν Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία Ισραήλ και Πολωνία. Ειδικά για την αγορά του Ισραήλ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση ήταν λίγο χαμηλότερα των 200 χιλ. ταξιδιωτών.
