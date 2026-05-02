30 χρόνια μυστήριο για την Ολυμπία Κηρύκου: Οι νέες μαρτυρίες για την εξαφάνισή της και ο αγώνας να μείνει ο φάκελος ανοιχτός
Νέα στοιχεία από το «Φως στο Τούνελ» ανατρέπουν τα δεδομένα και ξαναφέρνουν την υπόθεση στο προσκήνιο της Δικαιοσύνης
Η εξαφάνιση της 29χρονης Ολυμπίας Κηρύκου πριν από 30 χρόνια επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα την εκπομπή Φως στο Τούνελ. Πρόκειται για μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις εξαφάνισης των τελευταίων δεκαετιών, όπου κάθε νέα μαρτυρία μοιάζει να ανοίγει έναν ακόμη κύκλο ερωτημάτων. Τα στόματα, έπειτα από χρόνια σιωπής, φαίνεται πως αρχίζουν να ανοίγουν και πλέον η υπόθεση επιστρέφει με ένταση στο πεδίο της Δικαιοσύνης.
Τριάντα χρόνια από το μοιραίο πρωινό στη Νέα ΙωνίαΠερισσότερες από τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από εκείνο το σκοτεινό και μοιραίο πρωινό του Σαββάτου, 11 Νοεμβρίου 1995, όταν τα ίχνη της Ολυμπίας Κηρύκου χάθηκαν από τη Νέα Ιωνία. Η ημέρα εκείνη έχει καταγραφεί ως η αρχή ενός ανεξήγητου μυστηρίου που παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα.
Η Ολυμπία, η οποία αν ζούσε θα ήταν σήμερα 59 ετών, βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική φάση. Ο γάμος της είχε αρχίσει να παρουσιάζει σοβαρές ρωγμές και, σύμφωνα με μαρτυρίες από το στενό της περιβάλλον, είχε εκμυστηρευτεί την πρόθεσή της να προχωρήσει σε χωρισμό. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις από τους γονείς της, οι οποίοι δεν αποδέχονταν αυτή την απόφαση. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η υπόθεση εισέρχεται σε ένα θολό τοπίο, όπου τα δεδομένα παύουν να είναι ξεκάθαρα και οι εκδοχές πολλαπλασιάζονται.
Φυγή ή εγκληματική ενέργεια;Το βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να αιωρείται πάνω από την υπόθεση είναι αν η Ολυμπία αποφάσισε να εξαφανιστεί από μόνη της, προσπαθώντας να ξεφύγει από ένα ασφυκτικό οικογενειακό και συναισθηματικό περιβάλλον, ή αν βρέθηκε παγιδευμένη σε μια πιο σκοτεινή εξέλιξη, όπου τρίτα πρόσωπα εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητά της.
Η αβεβαιότητα γύρω από αυτό το κρίσιμο σημείο αποτελεί και τον πυρήνα της έρευνας που επαναφέρει σήμερα το «Τούνελ», προσπαθώντας να φωτίσει πτυχές που έμειναν για χρόνια στο σκοτάδι.
Η μηνυτήρια αναφορά και η αρχειοθέτηση της υπόθεσηςΣτο πλαίσιο των πιο πρόσφατων εξελίξεων, σημαντικό ρόλο παίζει η μηνυτήρια αναφορά που είχε κατατεθεί από τη δικηγόρο Βούλα Δημητριάδου και η οποία χρεώθηκε σε ανακριτικό υπάλληλο στις 19 Ιανουαρίου 2026.
Η εξέλιξη αυτή δεν είχε την αναμενόμενη συνέχεια, καθώς η υπόθεση τέθηκε τελικά στο αρχείο χωρίς περαιτέρω ποινική αξιολόγηση. Ο βασικός λόγος που επικαλέστηκε η αρχειοθέτηση σχετίζεται με το γεγονός ότι η αναφορά ζητούσε τη διερεύνηση πιθανής εγκληματικής ενέργειας, αδίκημα το οποίο, λόγω της παρέλευσης άνω των είκοσι ετών, έχει παραγραφεί.
Η απόφαση αυτή, ωστόσο, δεν έβαλε τέλος στις αναζητήσεις της οικογένειας.
Η οικογένεια επανέρχεται με νέα στοιχείαΠαρά την αρχειοθέτηση, η οικογένεια της Ολυμπίας δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μέσα από την έρευνα του «Τούνελ» αναζωπυρώνουν τις ελπίδες αλλά και την ανάγκη για επανεξέταση της υπόθεσης.
Ο αδελφός της αγνοούμενης, Γιώργος Κηρύκος, μαζί με τον δικηγόρο του Αναστάσιο Ντούγκα, αναμένεται να βρεθούν την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαΐου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Εκεί θα καταθέσουν νέα μηνυτήρια αναφορά, η οποία αυτή τη φορά επικεντρώνεται στην ίδια την εξαφάνιση, στις νέες μαρτυρίες που έχουν προκύψει αλλά και σε πρόσωπα που προτείνεται να εξεταστούν.
Οι μαρτυρίες για τη ΣαντορίνηΈνα από τα πιο αινιγματικά στοιχεία που έχουν προκύψει αφορά μαρτυρίες που συνδέουν την Ολυμπία με τη Σαντορίνη. Σύμφωνα με αναφορές υπάρχει μαρτυρία γυναίκας που υποστηρίζει ότι συγγενικό πρόσωπο της αγνοούμενης της ανέφερε πως την είδαν στο νησί, παντρεμένη με άλλον άνδρα και μητέρα δύο παιδιών.
Η περιγραφή αυτή έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα, καθώς, όπως αναφέρεται, η Ολυμπία εμφανίζεται να κρατά τα παιδιά από τα χέρια, ζώντας μια εντελώς διαφορετική ζωή από εκείνη που γνώριζε το περιβάλλον της.
Ωστόσο, η ίδια μαρτυρία συνοδεύεται από επιφυλάξεις, καθώς δεν υπάρχει επιβεβαίωση ούτε σαφής χρονικός ή ταυτοποιητικός σύνδεσμος που να αποσαφηνίζει την πληροφορία.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο σύζυγος της Ολυμπίας δεν προχώρησε ποτέ στις απαραίτητες διαδικασίες για να κηρυχθεί η εξαφάνιση σε αφάνεια, γεγονός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στο οικογενειακό του περιβάλλον.
Η ζωή πριν την εξαφάνιση μέσα από μαρτυρίεςΆτομα που έζησαν κοντά στο ζευγάρι περιγράφουν μια καθημερινότητα χωρίς εμφανή ενδείξεις έντασης που να προμηνύει εξαφάνιση. Ο σύζυγος παρουσιάζεται ως φιλήσυχος και ήρεμος άνθρωπος, ενώ γίνεται λόγος και για την κατάρρευση των γονιών του όταν ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση.
Παράλληλα, διευκρινίζεται πως μια γυναίκα που εμφανίστηκε σε παλαιότερο βίντεο της οικογενειακής γιορτής δεν σχετίζεται με σενάρια έντασης στον γάμο, αλλά επρόκειτο για φίλη του ζευγαριού, η οποία αρνήθηκε ότι είχε γνώση προβλημάτων μεταξύ τους.
Επιπλέον, συγγενικό πρόσωπο του συζύγου περιγράφει την τελευταία οικογενειακή συνάντηση, μόλις μία εβδομάδα πριν την εξαφάνιση, στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, όπου όλα φάνταζαν φυσιολογικά, χωρίς ενδείξεις επερχόμενης κρίσης.
Ο οδηγός ταξί και η νέα απρόσμενη μαρτυρίαΈνα από τα πιο πρόσφατα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας αφορά έναν οδηγό ταξί που φέρεται να είχε συχνή επαφή με την Ολυμπία, καθώς εκείνη δεν οδηγούσε και χρησιμοποιούσε υπηρεσίες μετακίνησης.
Η ύπαρξη του συγκεκριμένου προσώπου ήρθε στο φως με έναν απρόσμενο τρόπο, όταν γυναίκα που τον συνάντησε τυχαία διαπίστωσε ότι παρακολουθούσε εκπομπές του «Τούνελ» σχετικά με την υπόθεση. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο οδηγός φέρεται να ανέφερε πως είχε μεταφέρει την Ολυμπία πολλές φορές από την περιοχή της Καλογρέζας προς τη δουλειά της και ότι είχε ήδη δώσει κατάθεση στο παρελθόν.
Ακόμη πιο σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το προηγούμενο βράδυ της εξαφάνισης η Ολυμπία τον είχε καλέσει για να του ζητήσει να μην την παραλάβει, καθώς θα τη μετέφερε η κουνιάδα της.
Το τελευταίο σημείωμα και η ψυχολογική μεταβολήΙδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο τελευταίο σημείωμα της Ολυμπίας, το οποίο εξετάστηκε από τη δικαστική γραφολόγο Μαρία-Μάγδα Καμπούρη. Η σύγκριση με παλαιότερα γραπτά της αποκαλύπτει μια εμφανή αλλαγή ύφους και συναισθηματικής κατάστασης.
Ενώ παλαιότερα κείμενά της χαρακτηρίζονταν από τρυφερότητα και συναισθηματική οικειότητα, το τελευταίο σημείωμα είναι λιτό, ψυχρό και αποστασιοποιημένο. Η υπογραφή εμφανίζεται μόνο ως «Ολυμπία», χωρίς υποκοριστικά ή συναισθηματική φόρτιση, ενώ απουσιάζει και η ημερομηνία, στοιχείο που η ίδια συνήθιζε να αναγράφει.
Το εύρημα αυτό ενισχύει την εικόνα μιας πιθανής εσωτερικής ρήξης λίγο πριν την εξαφάνιση, χωρίς ωστόσο να δίνει από μόνο του απάντηση στο τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωινό του Νοεμβρίου του 1995.
