30 χρόνια μυστήριο για την Ολυμπία Κηρύκου: Οι νέες μαρτυρίες για την εξαφάνισή της και ο αγώνας να μείνει ο φάκελος ανοιχτός

Οι μαρτυρίες για τη Σαντορίνη

Η ζωή πριν την εξαφάνιση μέσα από μαρτυρίες

Ο οδηγός ταξί και η νέα απρόσμενη μαρτυρία

Το τελευταίο σημείωμα και η ψυχολογική μεταβολή

Ένα από τα πιο αινιγματικά στοιχεία που έχουν προκύψει αφορά μαρτυρίες που συνδέουν την Ολυμπία με τη Σαντορίνη. Σύμφωνα με αναφορές υπάρχει μαρτυρία γυναίκας που υποστηρίζει ότι συγγενικό πρόσωπο της αγνοούμενης της ανέφερε πως την είδαν στο νησί, παντρεμένη με άλλον άνδρα και μητέρα δύο παιδιών.Η περιγραφή αυτή έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα, καθώς, όπως αναφέρεται, η Ολυμπία εμφανίζεται να κρατά τα παιδιά από τα χέρια, ζώντας μια εντελώς διαφορετική ζωή από εκείνη που γνώριζε το περιβάλλον της.Ωστόσο, η ίδια μαρτυρία συνοδεύεται από επιφυλάξεις, καθώς δεν υπάρχει επιβεβαίωση ούτε σαφής χρονικός ή ταυτοποιητικός σύνδεσμος που να αποσαφηνίζει την πληροφορία.Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο σύζυγος της Ολυμπίας δεν προχώρησε ποτέ στις απαραίτητες διαδικασίες για να κηρυχθεί η εξαφάνιση σε αφάνεια, γεγονός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στο οικογενειακό του περιβάλλον.Άτομα που έζησαν κοντά στο ζευγάρι περιγράφουν μια καθημερινότητα χωρίς εμφανή ενδείξεις έντασης που να προμηνύει εξαφάνιση. Ο σύζυγος παρουσιάζεται ως φιλήσυχος και ήρεμος άνθρωπος, ενώ γίνεται λόγος και για την κατάρρευση των γονιών του όταν ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση.Παράλληλα, διευκρινίζεται πως μια γυναίκα που εμφανίστηκε σε παλαιότερο βίντεο της οικογενειακής γιορτής δεν σχετίζεται με σενάρια έντασης στον γάμο, αλλά επρόκειτο για φίλη του ζευγαριού, η οποία αρνήθηκε ότι είχε γνώση προβλημάτων μεταξύ τους.Επιπλέον, συγγενικό πρόσωπο του συζύγου περιγράφει την τελευταία οικογενειακή συνάντηση, μόλις μία εβδομάδα πριν την εξαφάνιση, στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, όπου όλα φάνταζαν φυσιολογικά, χωρίς ενδείξεις επερχόμενης κρίσης.Ένα από τα πιο πρόσφατα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας αφορά έναν οδηγό ταξί που φέρεται να είχε συχνή επαφή με την Ολυμπία, καθώς εκείνη δεν οδηγούσε και χρησιμοποιούσε υπηρεσίες μετακίνησης.Η ύπαρξη του συγκεκριμένου προσώπου ήρθε στο φως με έναν απρόσμενο τρόπο, όταν γυναίκα που τον συνάντησε τυχαία διαπίστωσε ότι παρακολουθούσε εκπομπές του «Τούνελ» σχετικά με την υπόθεση. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο οδηγός φέρεται να ανέφερε πως είχε μεταφέρει την Ολυμπία πολλές φορές από την περιοχή της Καλογρέζας προς τη δουλειά της και ότι είχε ήδη δώσει κατάθεση στο παρελθόν.Ακόμη πιο σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το προηγούμενο βράδυ της εξαφάνισης η Ολυμπία τον είχε καλέσει για να του ζητήσει να μην την παραλάβει, καθώς θα τη μετέφερε η κουνιάδα της.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο τελευταίο σημείωμα της Ολυμπίας, το οποίο εξετάστηκε από τη δικαστική γραφολόγο Μαρία-Μάγδα Καμπούρη. Η σύγκριση με παλαιότερα γραπτά της αποκαλύπτει μια εμφανή αλλαγή ύφους και συναισθηματικής κατάστασης.Ενώ παλαιότερα κείμενά της χαρακτηρίζονταν από τρυφερότητα και συναισθηματική οικειότητα, το τελευταίο σημείωμα είναι λιτό, ψυχρό και αποστασιοποιημένο. Η υπογραφή εμφανίζεται μόνο ως «Ολυμπία», χωρίς υποκοριστικά ή συναισθηματική φόρτιση, ενώ απουσιάζει και η ημερομηνία, στοιχείο που η ίδια συνήθιζε να αναγράφει.Το εύρημα αυτό ενισχύει την εικόνα μιας πιθανής εσωτερικής ρήξης λίγο πριν την εξαφάνιση, χωρίς ωστόσο να δίνει από μόνο του απάντηση στο τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωινό του Νοεμβρίου του 1995.