Ολυμπία Κηρύκου: Η εξαφάνιση - μυστήριο που για 30 χρόνια «στοιχειώνει» τη Νέα Ιωνία - Ο προβληματικός γάμος και η τελευταία διαδρομή

Νέες μαρτυρίες, κρυμμένα μυστικά και νέες αποκαλύψεις ξαναγράφουν την πιο σκοτεινή υπόθεση των τελευταίων δεκαετιών

Ολυμπίας Κηρύκου αποκτά νέα διάσταση, καθώς πρόσωπα που για χρόνια κρατούσαν το στόμα τους κλειστό, αποφασίζουν τώρα να μιλήσουν. Η νέα έρευνα σύμφωνα με την εκπομπή



Το προφίλ της Ολυμπίας Η Ολυμπία Κηρύκου ήταν μόλις 29 ετών όταν χάθηκαν τα ίχνη της, το πρωινό της 11ης Νοεμβρίου 1995. Σήμερα, αν βρίσκεται στη ζωή, θα ήταν 59 ετών. Περιγράφεται ως μια όμορφη, ήσυχη γυναίκα, με όνειρα για μια νέα αρχή, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα ειδών ραπτικής στη Νέα Ιωνία και παρακολουθούσε μαθήματα υπολογιστών, ελπίζοντας να αλλάξει πορεία στη ζωή της.







Οι οικονομικές εντάσεις και η προίκα Στο ήδη φορτισμένο κλίμα προστέθηκαν και οικονομικές διαφωνίες. Τα χρήματα της προίκας της, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχαν διατεθεί χωρίς τη συναίνεσή της. «Η Ολυμπία ένιωθε ότι δεν είχε κανέναν έλεγχο ούτε στη ζωή της ούτε στα οικονομικά της», σημειώνει άτομο από το περιβάλλον της. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν το σενάριο ότι βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση λίγο πριν εξαφανιστεί.



Το πρωινό της εξαφάνισης, όλα έδειχναν φυσιολογικά. Η κουνιάδα της την άφησε, όπως κάθε μέρα, κοντά στη δουλειά της στη Νέα Ιωνία. Ωστόσο, η Ολυμπία δεν έφτασε ποτέ στο κατάστημα. Πριν φύγει από το σπίτι, είχε αφήσει ένα χειρόγραφο σημείωμα στον σύζυγό της, στο οποίο ανέφερε ότι θα πήγαινε με μια φίλη της στην Ελευσίνα και θα επέστρεφε αργότερα. Όμως, η φίλη που κατονομαζόταν στο σημείωμα δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή: «Δεν είχαμε κανονίσει τίποτα. Δεν υπήρχε μετακόμιση, ούτε συνάντηση. Το όνομά μου μπήκε εκεί χωρίς να το ξέρω», δηλώνει. Η αντίφαση αυτή αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.



Η Ολυμπία έφυγε έχοντας μαζί της μόνο την ταυτότητά της. Δεν πήρε χρήματα, ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα. Από τότε μέχρι σήμερα: Δεν έχει υπάρξει καμία τραπεζική κίνηση, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος επικοινωνίας, δεν έχει εμφανιστεί πουθενά επίσημα και τα δεδομένα αυτά δυσκολεύουν σημαντικά το σενάριο μιας οργανωμένης φυγής.

Κλείσιμο Ο ρόλος ενός άγνωστου άνδρα Νέα στοιχεία προκύπτουν από μαρτυρία της κουνιάδας της, η οποία αναφέρεται σε έναν άνδρα από το παρελθόν της Ολυμπίας, με έντονα στοιχεία εμμονής. «Ήταν κάποιος που δεν είχε αποδεχτεί τον χωρισμό τους. Την αναζητούσε συνεχώς και είχε φτάσει σε ακραίες συμπεριφορές», αναφέρει. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για μια γνωριμία που είχε κάνει η Ολυμπία λίγους μήνες πριν εξαφανιστεί, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ. αναφέρει. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για μια γνωριμία που είχε κάνει η Ολυμπία λίγους μήνες πριν εξαφανιστεί, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ.





Η μαρτυρία του αδελφού της Ο αδελφός της, εμφανώς φορτισμένος, περιγράφει το βάρος που κουβαλά η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια: «Χάσαμε την αδελφή μας και μαζί χάσαμε τα πάντα. Οι γονείς μας έφυγαν χωρίς να μάθουν τι απέγινε». Κατηγορεί επίσης τις αρχές για καθυστερήσεις και λάθη στην αρχική έρευνα: Αν είχαν κινηθεί πιο γρήγορα τότε, ίσως σήμερα να ξέραμε».



Ήξερε όπως λέει πως η αδελφή του ήταν πιεσμένη και ένιωθε διπλά εγκλωβισμένη ανάμεσα σε ένα γάμο που δεν ήθελε και στους συντηρητικούς γονείς του που δεν ενέκριναν ένα διαζύγιο.



Τα σενάρια παραμένουν δύο: Μια συνειδητή φυγή από ένα ασφυκτικό περιβάλλον ή μια εγκληματική ενέργεια που καλύφθηκε επιμελώς. Φίλη της αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο προετοιμασίας: «Μου είχε ζητήσει χρήματα λίγο πριν χαθεί. Τότε δεν έδωσα σημασία… τώρα αναρωτιέμαι μήπως ετοίμαζε κάτι».



Τριάντα χρόνια μετά, η εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου παραμένει άλυτη. Οι νέες μαρτυρίες φωτίζουν άγνωστες πτυχές, αλλά δεν δίνουν οριστικές εξηγήσεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα και να ζητά απαντήσεις. Ένα μυστήριο που επιμένει να επιστρέφει, όσο η αλήθεια παραμένει στο σκοτάδι.