Με λευκά μπαλόνια το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε με πατίνι
Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια

Βαρύ είναι το πένθος σήμερα στα Μακρίσια, όπου οικογένεια, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του έπειτα από τροχαίο με πατίνι.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί. Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα.

Μακρίσια: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο Κωνσταντίνο


Πηγή: tempo24.news
