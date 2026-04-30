Συγκλονίζει ο γιατρός του 13χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι: «Τον ήξερα από παιδάκι, του κάναμε ΚΑΡΠΑ για πάνω από μια ώρα»
Το πατίνι του 13χρονου συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση και οδηγούσε ένας 53χρονος
Η τοπική κοινωνία της Ηλείας έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον τραγικό χαμό ενός 13χρονου αγοριού σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι, που σημειώθηκε στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7:30 χθες το απόγευμα (29/4) σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν το πατίνι που οδηγούσε το παιδί συγκρούστηκε μετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αγροτικό όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση και οδηγούσε ένας 53χρονος. Από τη σύγκρουση, ο 13χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς είχε ήδη υποκύψει στα σοβαρά τραύματά του.
Συγκλονίζει ο γιατρός του 13χρονουΌπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να σωθεί το παιδί.
«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», δήλωσε.
Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.
