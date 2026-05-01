«Σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι...»: Σήμερα κηδεύεται ο 13χρονος Κωνσταντίνος που σκοτώθηκε με πατίνι, σπαρακτικά τα λόγια των γονιών
Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής θα δώσουν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν ένα παιδί που αγαπούσαν πολύ
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, τα Μακρίσια ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή έπειτα από τροχαίο με πατίνι, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και συγκλονίζοντας ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου ... Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του... Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου... Ήδη λείπεις...», έγραψε η μητέρα του στο Facebook λίγο πριν το τελευταίο αντίο.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 11.00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων. Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να δώσουν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν ένα παιδί που αγαπήθηκε πολύ καθώς ο πατέρας του είναι γνωστός dj στην περιοχή.
Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για ένα καλοσυνάτο παιδάκι που ξεχώριζε για τη ζωντάνια του και τον αγαπητό του χαρακτήρα .Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του παιδιού, φίλοι και συμμαθητές του σπεύδουν στο σημείο του δυστυχήματος αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα σε μια σιωπηλή ένδειξη αγάπης και αποχαιρετισμού.
Συμμαθητές του άφησαν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε με το πατίνι:
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις εφτά και μισή το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Σύμφωνα με πληροφορίες το πατίνι που οδηγούσε ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.
Ο Κωνσταντίνος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς , τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία .
Σπαρακτικά είναι τα λόγια των γονιών του που αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια του παιδιού τους. Η μητέρα του, σε ανάρτησή της, αποχαιρετά τον μονάκριβο γιο της γράφοντας : «Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13; Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου… καλό παράδεισο άγγελέ μου …Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω …29/4/2026 …καλό μου παιδάκι …» γράφει στην ανάρτησή της , την οποία συνοδεύει με φωτογραφίες , η μητέρα του 13χρονου.
Αντίστοιχα , ο πατέρας του εκφράζει τον πόνο του με λόγια που ραγίζουν καρδιές : «Ρε bro δεν είσαι ωραίος … εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί κι εσύ έφυγες και με άφησες εδώ …Ήσουν μόνο 13 . Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω . Μια προσευχή για τον dj μου … καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε 29/5/2026».
