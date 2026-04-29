Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο λιμάνι της Πάρου, διακομίστηκε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα
Συνελήφθη ο 31χρονος Έλληνας που οδηγούσε το αυτοκίνητο
Οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε ανήλικη στο λιμάνι της Παροικιάς στην Πάρο. Το παιδί διακομίστηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα ενώ ο οδηγός συνελήφθη.
Ο 31χρονος Έλληνας παρέσυρε την ανήλικη γαλλικής υπηκοότητας κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμης συνθήκες. Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, παρουσία των γονέων της.
Η κατάσταση της υγείας της οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για άμεση διακομιδή στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ. Η νοσηλεία της συνεχίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Την έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα