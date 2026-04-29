Συνελήφθη 50χρονη για διακίνηση ναρκωτικών στον Άγιο Παντελεήμονα
Στη σύλληψη μιας 50χρονης για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) η Αστυνομία στον Άγιο Παντελεήμονα.
Ειδικότερα, αστυνομικοί έκριναν ύποπτη την κίνηση της 50χρονης και μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 420 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- 50 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
- 20 γραμμ. παραισθησιογόνων μανιταριών,
- 12 ναρκωτικά δισκία,
- 42 χαρτάκια εμποτισμένα με παραισθησιογόνα ουσία LSD και
- Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
